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RASKRINKANI! Blokaderi ponovo uznemiravaju javnost: Jedan detalj ih odao (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Blokaderi ponovo pišu neistine i uznemiravaju javnost putem društvenih mreža!

Naime, na jednom blokaderskom profilu objavljeno je kako su bankomati "puni tek odštampanih novčanica", uz insinuacije da se navodno štampa novac zbog predstojećih izbora.

„Ne bih da dižem paniku, ali bankomati su nam puni taze odštampanih novčanica. Vi koji ste živeli 90-ih znate šta to može da znači. Zlonameran čovek bi mogao da pomisli da se pred izbore štampaju pare za razne pomoći i povećanja primanja u cilju prevare naivnih da im daju glas“, navodi se u objavi.

Međutim, narod nije naseo na njihove izmišljotine:

„Ne bih da dižem paniku, ali neko ti je uvalio sliku staru 14 godina da bi se njom grebao za lajkove 2026.“, navodi se u jednom komentaru.

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Autor: Pink.rs

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