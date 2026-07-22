Vučić se sastao sa delegacijom EBRD za Jugoistočnu Evropu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Jugoistočnu Evropu koju predvodi direktor Gžegož Zelinski.



Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a prisusustvuju mu i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Evropska banka za obnovu i razvoj je krajem prošle godine saopštila da je od 2001. godine u Srbiji uložila 10 milijardi evra, kao i da želi da dodatno jača partnerstvo sa našom zemljom.

Autor: S.M.