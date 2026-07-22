Specijalizovano tužilaštvo u Hagu odbilo zahtev: Hašim Taći ostaje u pritvoru

Specijalizovano tužilaštvo u Hagu odbilo je zahtev odbrane bivšeg vođe OVK Hašima Tačija za njegovo privremeno puštanje iz pritvora, saopštila je američka državna tužiteljka Kimberli Ist.

Tužilaštvo je procenilo da Tači mora ostati iza rešetaka, ističući kao jedan od ključnih razloga kontinuirani i brzi napredak suđenja, uključujući i predstojeći vremenski okvir za sve završne predloge u vezi sa dokazima.

Kao glavni razlozi za odbijanje zahteva navedeni su rizik od izvršenja novih krivičnih dela i mogućnost mešanja u sudski postupak.

"Nastavak nalaza o postojanju rizika i dalje ostaje validan. Doneti su na osnovu velikog broja opravdanih i individualizovanih faktora, i nijedan mogući uslov za njegovo puštanje na slobodu ne može ih dovoljno ublažiti", navodi se u zvaničnom prigovoru Specijalnog tužilaštva.



Autor: D.S.