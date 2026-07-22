Dačić: Nijedna strana policija nije uputila primedbe na rad MUP-a tokom blokada, vodeni topovi nisu korišćeni

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da nijedna strana policija nije uputila nikakve primedbe srpskoj policiji na postupanje tokom nedavnih blokada i protesta, ističući da bi policijske snage u drugim zemljama u sličnim situacijama reagovale znatno oštrije.

Gostujući na Radio Beogradu, Dačić je naglasio da pripadnici MUP-a tokom intervencija nisu posegnuli za sredstvima poput vodenih topova, koja su standardna praksa u većini svetskih policija.

O navodima o zvučnom topu i tehničkom ukidanju funkcija

Komentarišući spekulacije u javnosti o takozvanom "zvučnom topu", Dačić je ponovio da su takve tvrdnje čista laž i objasnio način funkcionisanja LRAD uređaja koje poseduje srpska policija. Kako je naveo, ovi uređaji imaju dva moda rada – prvi za slanje glasnih upozorenja i glasnih poruka na većim daljinama (što se koristi kod elementarnih nepogoda, na granicama ili aerodromima), i drugi mod koji koristi pulsirajuće zvukove za rasturanje masa.

"U našoj zemlji ova druga funkcija nije dozvoljena. Naši uređaji nikada nisu bili korišćeni čak ni u toj prvoj funkciji, kao običan razglas. Oni su kupljeni legalno, a ja sam nakon svega i tehnički ukinuo mogućnost da se taj drugi mod uopšte može koristiti. Spremni smo i da prodamo te uređaje", poručio je ministar.

Podrška policajcima i slučaj Vasilija Lalovića

Govoreći o pritiscima sa kojima se pripadnici MUP-a suočavaju, Dačić je istakao da su policajci podneli ogroman teret tokom protesta i blokada u proteklih godinu i po dana, te da su se često nalazili na meti neosnovanih napada i kampanja na društvenim mrežama, iza kojih su stajale pojedine političke stranke i organizovani pokreti.

Kao primer lažnih optužbi naveo je slučaj policajca Vasilija Lalovića, kojeg su korisnici društvenih mreža optuživali za navodno prekoračenje ovlašćenja prilikom uspostavljanja javnog reda i mira u Valjevu, iako on u tom trenutku uopšte nije bio u tom gradu.

Ministar se osvrnuo i na zvaničnu statistiku, navodeći da je ukupan broj počinjenih krivičnih dela u prethodnoj godini iznosio 64.000, što je za 47 odsto manje u odnosu na 2001. godinu, kada je zabeleženo oko 123.000 slučajeva. Dodao je i da je novi Zakon o unutrašnjim poslovima u pripremi, te da se trenutno nalazi na javnoj raspravi i proceni Evropske komisije.

Autor: D.S.