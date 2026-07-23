MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI POTPISALA UGOVOR: Obnavljaju se tri ratna memorijala u Pirotskom okrugu (FOTO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je ugovor sa direktorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš Dušanom Andrejevićem, kojim su obezbeđena sredstva za realizaciju projekta tekućeg održavanja i konzervatorsko-restauratorskih radova na tri ratna memorijala u selu Temska, u Pirotskom okrugu.

Za realizaciju ovog projekta Ministarstvo je opredelilo više od 1,5 miliona dinara, a radovi će obuhvatiti obnovu spomen-česme u centru sela, spomenika sa česmom kod „Krivog vira“, kao i spomenika, groba kapetana Milutina Karanovića i spomen-ploče u porti Manastira Temska.

Ministarka Đurđević Stamenkovski istakla je da očuvanje ratnih memorijala predstavlja važan deo negovanja kulture sećanja i poštovanja prema onima koji su svojim životima zadužili Srbiju.

„Naša je obaveza da sačuvamo mesta koja svedoče o hrabrosti i žrtvi srpskih junaka, kako bi buduće generacije znale na kakvim temeljima počiva sloboda naše zemlje. Briga o ratnim memorijalima nije samo pitanje zaštite kulturnog nasleđa, već i očuvanja nacionalnog identiteta i istorijskog pamćenja“, poručila je ministarka.

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Projekat predviđa čišćenje, uklanjanje vegetacije, konzervaciju, restauraciju i retuširanje natpisa, kao i uređenje prostora oko memorijala, čime će ova značajna mesta biti trajno zaštićena i dostojno predstavljena javnosti.

Autor: Iva Besarabić