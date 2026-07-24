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Brnabić otkrila: Predsednik Vučić će večeras saopštiti neverovatne vesti

Izvor: Informer, Foto: privatna arhiva ||

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić komentarisala je sramnu odbranu koju je Jasmina Paunović iznela na tajkunskoj televiziji Nova S nakon što je na jeziv način . izvređala predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu

Predsednica Skupštine se najpre osvrnula na potez Nove S.

- Prvo bih prokomnetarisala neprofesionalizam Nove S koja se pozivala na nekakav podkast, a pritom nisu obavestili svoju publiku o tome kakve je sve uvrede iznela gospođa Paunović na račun predsednika Srbije i njegove porodice, njegove dece. A to što ona sada priča u intrevjuu za Novu pokazuje da oni nemaju nikakav moral i da ne poznaju nikakvu etiku. Svako ko je pogledao poodkast zna koliko je slagala sve što je rekla, a da ovi sa Nove S posle tri dana tišine daju prostor takvoj osobi da se opravda - poručila je Brnabić.

Kako je dodala, sramotno je to što je uradila Nova S.

- Oni stoje iza tih reči, oni su pokazali da podržavaju one gnusne izjave koje je ona izrekla - istakla je ona.

Predsednica Skupštine je upozorila da kada bi oni došli na vlast, kamen na kamenu ne bi ostao.

- S druge strane, svi znaju ko je predsednik Srbije i šta je uradio i šta još uvek radi za našu zemlju - rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, tužno je što blokaderi ne žele da saznaju istinu, već i dalje šire priču o navodnom ocu predsednika Srbije.

- Molim ljude da poslušaju našeg predsednika večeras u pola osam i sve ono što će imati da saopšti građanima Srbije, mnogi će se iznenadi - otkrila je Ana Brnabić i dodala kako su u pitanju sjajne vesti iz oblasti ekonomije.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

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