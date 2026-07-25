Monstrumi priželjkuju smrt Vučiću! Blokaderski general i srbomrziteljka iz Sarajeva brutalno napali predsednika: 'On neće preživeti!' (VIDEO)

Blokaderski general Blagoje Grahovac, čovek koji je otvoreno stao na stranu uličarskih blokadera i pljuvao vojnu paradu u Beogradu – sada je otišao u ekstremno islamističko Sarajevo i usred podkasta, kod voditeljke udane za najvećeg srbomrsca, ispalio najstravičnije uvrede na račun Srbije, SPC i predsednika Aleksandra Vučića.

U skandaloznom razgovoru, kakav se ne pamti na medijskoj sceni, ovaj dvojac je bez trunke srama izgovarao rečenice zbog kojih bi u svakoj normalnoj državi odgovarali pred zakonom, priželjkujući doslovno smrt predsedniku Srbije i blateći čitav srpski narod.

Grahovac je najpre brutalno udario na Srpsku naprednu stranku i predsednika Vučića, nazvavši ih "monstrumom Srbije", a potom se najprizemnije obrušio na najsvetije vrednosti srpskog naroda i omiljenog srpskog patrijarha:

- Srpsku pravoslavnu crkvu ja kroz svoje intervjue objašnjavam, govorim, da je to klerofašistička organizacija i zato kažem i Patrijarh Pavle koga mnogi nazivaju "hodajući svetac" - nije, nego je učesnik u zločinu - rekao je blokaderski "general".

I dok čitav srpski narod plače za žrtvama sramne NATO agresije 1999. godine, Grahovac je pred sarajevskim kamerama skandalozno opravdavao bombardovanje sopstvene otadžbine i optuživao srpsku vojsku i policiju da su "rušile po tzv. Kosovu":

- Mi smo pogrešili, mi smo izazvali NATO intervenciju, mi smo izazvali sve te razloge da oni uzmu oružje. Čete koje su, vojske i policije koje su rušile po "Kosovu", srpske vojske, srbijanske... - pravdao je zlikovce Grahovac.

- Zbog čega je ta istina o "Kosovu" tako skrivana i čuvana tajna da i dan danas kada spomenete da smo sa "Kosova" proterali 800.000 Albanaca u egzodusima, da su ljudi ubijani, da je naša policija dole šenlučila, radila šta je htela, zbog čega kada se to danas spomene, toliko godina kasnije - vi ste onda državni neprijatelj? Mi i dan danas imamo floskulu "Kad se vojska na Kosovo vrati", mi i dalje pozivamo na neke Vidovdane i čemu toliko skrivana istina? - sramno je pitala voditeljka.

Grahovac je na to dao odgovor koji predstavlja čisti rasizam i uvredu za celokupnu naciju:

- Zato što je naciju obuzeo nacionalizam, šovinizam pa i nacizam. Srpska nacija je obuzeta time i zato su frustrirani kad se neko suprotstavi tome, tako da, bojim se da će država Srbija platiti ceh! Putin nisam siguran da će preživeti sve ovo i fizički - izjavio je Grahovac.

Vrhunac ovog bolesnog i lešinarskog piratskog razgovora dogodio se kada je voditeljka otvoreno aludirala na ubistvo i smrt predsednika Srbije:

- A ovaj nepomenik iz zemlje u kojoj se vi sada nalazite... ovaj što mama više voli Andreja? - upitala je ona.

Grahovac je na to sramno poručio da predsednik Vučić neće preživeti, bez srama analizirajući njegovo zdravlje i politiku:

- Ne, neće ni on, jer pitanje je koliko je tu bolesti a koliko svesne politike ili je pomešana luda politika, nastrana politika i bolest - izgovorio je Grahovac.

Ove jezive reči i monstruozne optužbe do kraja su raskrinkale ko zapravo stoji iza uličarskih blokada u Srbiji i sa kakvim ekstremistima i srbomrziteljima sa strane sarađuju oni koji bi da ruše državu. Srbija ovo lešinarenje, uvrede na račun Patrijarha Pavla i priželjkivanje smrti predsedniku države nikada neće oprostiti.