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'IZ POUZDANIH IZVORA, ILI ŠTO BI REKLA ELITA...' Ana Brnabić o tužbi Jasmine Paunović protiv nje - Čujem da sprema tužbu i protiv reprezentacije Francuske

Izvor: Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednica skupštine Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom moguće tužbe koju protiv nje navodno podiže penzionisana tužiteljka Jasmina Paunović.

- Iz pouzdanih izvora (ili što bi elita sa "studentske" liste rekla "SA pouzdanih izvora) smo čuli da Jasmina Paunović, takođe poznata kao srpski doprinos godine Evropi - ako je verovati Evropskom pokretu u Srbiji, i naš herojski glas - ako je verovati CRTA, priprema tužbu za povredu časti i ugleda i protiv fudbalske reprezentacije Francuske!

Logično sasvim - jer da im je reprezentacija isključivo sazdana od ljudi bele puti, a kao što gospođa Paunović veruje da je prirodno i normalno, ona ne bi bila primorana da reaguje.

Ovako, kada nisu svi bele rase, bivša zamenica vrhovnog javnog tužioca je morala da nam da taj primer i ogoli svoju prirodu. Da su svi belci, kako ona kaže, tada niko (makar još neko vreme) ne bi primetio da nema ni čast ni ugled.

Ovako je Francuska kriva! A Jasmina Paunović je žrtva! Blokaderska logika - zaključila je Brnabić.

Autor: A.A.

#Ana Brnabić

#jasmina paunović

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