'IZ POUZDANIH IZVORA, ILI ŠTO BI REKLA ELITA...' Ana Brnabić o tužbi Jasmine Paunović protiv nje - Čujem da sprema tužbu i protiv reprezentacije Francuske

Predsednica skupštine Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom moguće tužbe koju protiv nje navodno podiže penzionisana tužiteljka Jasmina Paunović.

- Iz pouzdanih izvora (ili što bi elita sa "studentske" liste rekla "SA pouzdanih izvora) smo čuli da Jasmina Paunović, takođe poznata kao srpski doprinos godine Evropi - ako je verovati Evropskom pokretu u Srbiji, i naš herojski glas - ako je verovati CRTA, priprema tužbu za povredu časti i ugleda i protiv fudbalske reprezentacije Francuske!

Logično sasvim - jer da im je reprezentacija isključivo sazdana od ljudi bele puti, a kao što gospođa Paunović veruje da je prirodno i normalno, ona ne bi bila primorana da reaguje.

Iz pouzdanih izvora (ili što bi elita sa "studentske" liste rekla "SA pouzdanih izvora) smo čuli da Jasmina Paunović, takođe poznata kao srpski doprinos godine Evropi - ako je verovati Evropskom pokretu u Srbiji, i naš herojski glas - ako je verovati CRTA, priprema tužbu za… pic.twitter.com/hiawaVvJ44 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 25. јул 2026.

Ovako, kada nisu svi bele rase, bivša zamenica vrhovnog javnog tužioca je morala da nam da taj primer i ogoli svoju prirodu. Da su svi belci, kako ona kaže, tada niko (makar još neko vreme) ne bi primetio da nema ni čast ni ugled.

Ovako je Francuska kriva! A Jasmina Paunović je žrtva! Blokaderska logika - zaključila je Brnabić.

Autor: A.A.