VUČIĆ OFICIRIMA I VOJNICIMA: Danas je Srbija snažna pre svega zahvaljujući vama

Predsednik Vučić izjavio je danas posle promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u Beogradu da veruje da će oni svoj posao obavljati časno, dostojanstveno i u korist i slavu Srbije.

"Ponosan na još jednu generaciju naših kadeta, naših najmlađih oficira. Pomalo setan, ovo mi je deseti put i nije bilo predsednika u srpskoj istoriji koji je deset puta dočekivao najmlađe oficire, u kapacitetu predsednika Republike, tako da sam mnogo srećan zbog toga što smo divne generacije mladih ljudi izveli na najbolji put, na put ljubavi i zaštite, ljubavi prema otadžbini i zaštite otadžbine. I verujem da će ove mlade devojke i mladi momci svoj posao, kao i sve njihove kolege, obavljati časno, dostojanstveno i u korist i slavu Srbije", rekao je Vučić nakon promocije oficira.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija ostati vojno neutralna i brinuti o sebi i o svojoj budućnosti i poručio mladim oficirima da su oni garant bezbednosti i sigurnosti građana Srbije, kao i da moramo da budemo dovoljno jaki da bismo odbranili i sačuvali svoju zemlju.

Podsećamo, predsednik SVučić poručio je na svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici, da je naša vojska danas bolje naoružana i opremljena i neuporedivo snažnija nego što je bila pre, jer je Srbija sada dovoljno snažna.

"Meni je danas deseti put da kao predsednik Republike, i samo u tom kapacitetu, dočekujem nove oficire Vojske Srbije. Ponosan na vas, ponosan na godine posvećenosti našoj vojsci, želim da kažem da mi je izuzetna čast što smo iznedrili još jednu generaciju divnih mladih momaka i devojaka koji će svojom hrabrošću, odvažnošću i pre svega znanjem čuvati i štititi našu zemlju", rekao je Vučić.

Istakao je da je država uspela da promeni uslove i tu na Vojnoj akademiji i gotovo sve, osim jednog malog dela, renovirala i uredila.

"Ali nikada nije dovoljno i uvek nam preostane još toga da napravimo i uradimo. I ovo govorim zato što smo pokušavali i uspevali da tokom godina promenimo uslove života naših vojnika. Pre samo 12 godina prosečna plata je bila manja od 300 evra, danas je značajno više od 1. 100 evra. Nešto je ipak napravljeno", naveo je Vučić.

Autor: A.A.