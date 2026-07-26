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'ČAST MI JE ŠTO SAM UPOZNAO GOSPOĐU MILICU' Ministar Mali posetio Mladenovac, pa podelio fotografiju sa najstarijom sugrađankom: Njene godine će vas IZNENADITI

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali boravio je danas u Mladenovcu sa građanima, gde je imao priliku da upozna jednu posebnu damu!

- Čast mi je što sam danas u Mladenovcu imao priliku da upoznam i porazgovaram sa gospođom Milicom Ivanović, koja ima 96 godina.

Puno mudrih stvari sam čuo od baka Milice. Njena životna mudrost, iskustvo i energija podsećaju nas koliko je važno da poštujemo i uvažavamo naše najstarije.

Hvala na toplom razgovoru, osmehu, podršci i poverenju. Ovakvi susreti ostavljaju snažan utisak i daju dodatnu motivaciju da nastavimo još vrednije da radimo za dobrobit svih građana Srbije - naveo je ministar, uz podeljene fotografije.

Autor: Iva Besarabić

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