SKANDAL U KRALJEVU: Blokaderka Marijana Rakić zloupotrebljava decu u političke svrhe (VIDEO)

Dok sa jedne strane blokaderka Marijana Rakić bez trunke blama i srama zloupotrebljava decu i primorava ih da lepe političke nalepnice, sa druge strane snimci sa pustog trga u Kraljevu jasno svedoče o reakciji građana koji zaobilaze njihov štand.

U očajničkom pokušaju da stvore lažnu sliku o navodnoj podršci na terenu, aktivisti opozicije i blokaderskog pokreta ponovo su prešli sve granice političke pristojnosti i zakonskih normi.

Na snimku jasno se vidi kako blokaderka Marijana Rakić direktno zloupotrebljava najmlađe u političke svrhe. Ona decu koristi kao alat za lepljenje političkih nalepnica po javnim površinama, svesno ih uvlačeći u političke obračune i propagandu.

Međutim, zloupotreba dece ne pomaže im da sakriju gorku istinu sa terena – narod u Srbiji ih jednostavno ne želi.

Autor: Pink.rs