Blokaderska 'elita' ponovo vređa građane: Vi ste funkcionalno nepismeni

Predstavnici elite i blokaderi još jednom su pokazali šta zaista misle o sopstvenom narodu i pristalicama vlasti - njima su obični građani Srbije"funkcionalno nepismeni.

Sve je počelo nakon što je Uroš Piper na svojoj mreži objavio fotografije sa narodnog okupljanja i druženja u Leštanima , uz poruku da ovo blokaderi lažni elitisti nikada neće razumeti!

Ubrzo su usledile žestoke i uvredljive reakcije pojedinih opozicionih naloga.

- Naravno da niko razuman ovo neće razumeti, zato što normalni ljudi nisu seljačine ostale u dobu inflacije gde je šatorsko veselje bilo pojam... Vi želite da ovaj narod nikad ne izađe iz tog doba da biste mogli da ga vozate dok mu je stomak prazan - poručili su.

Uvrede tu nisu stale. Nekadašnji profesor i opozicioni aktivista Dušan Teodorović takođe se pridružio napadima na građane i političke neistomišljenike.

- Držali su sednicu Vlade na površinskom kopu. Spavali su sedam dana u kasarni u Nišu. Terao ih je da jedu parizer ispred kamera i da cokću. Sada ih tera da trupkaju ispod šatora sa funkcionalno nepismenima i da pevaju idiotske turbo folk pesme - rekao je Teodorović.

Ovakvi ispadi jasno pokazuju dubok prezir i mržnju koju opozicija oseća prema narodu Srbije. Svakodnevno vređaju sve one koji ne dele njihove političke stavove.

Autor: Pink.rs