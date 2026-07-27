JOVANOV RAZOBLIČIO OPOZICIJU: U sali tek desetak njih, a 62 je zahetvalo sednicu (FOTO)

Milenko Jovanov, poslanik SNS, oglasio se povodom današnje sednice Skupštine na kojoj veći deo opozicije nije prisutan, iako su je oni sami tražili.

- U sali je 15 (slovima: petnaest) poslanika opozicije. 62 poslanika je zahtevalo sednicu. Od toga je 42 došlo na početak sednice (6 poslanika koji nisu potpisali zahtev za sednicu su ubacili kartice). I sad će ti isti na izborima da traže poverenje da im se da mandat! Zašto bi?! - naveo je Jovanov na "Iksu".

У сали је 15 (словима: петнаест) посланика опозиције.

62 посланика је захтевало седницу.

Од тога је 42 дошло на почетак седнице (6 посланика који нису потписали захтев за седницу су убацили картице).

И сад ће ти истина изборима да траже поверење да им се да мандат!

Зашто би?! pic.twitter.com/J5Qzl3Nbcq — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 27. јул 2026.

Autor: A.A.