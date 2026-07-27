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JOVANOV RAZOBLIČIO OPOZICIJU: U sali tek desetak njih, a 62 je zahetvalo sednicu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Milenko Jovanov, poslanik SNS, oglasio se povodom današnje sednice Skupštine na kojoj veći deo opozicije nije prisutan, iako su je oni sami tražili.

- U sali je 15 (slovima: petnaest) poslanika opozicije. 62 poslanika je zahtevalo sednicu. Od toga je 42 došlo na početak sednice (6 poslanika koji nisu potpisali zahtev za sednicu su ubacili kartice). I sad će ti isti na izborima da traže poverenje da im se da mandat! Zašto bi?! - naveo je Jovanov na "Iksu".

Autor: A.A.

#Milenko Jovanov

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