JEVTIĆ O REPRESIJI U PRIZRENU: Brojnost Srba na slavi odgovor na Gazimestan i Kurtijevo zastrašivanje!

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je danas, povodom nedavne akcije pretresa vernika na slavi manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, da je cilj aktuelnog režima u Prištini na čelu sa Aljbinom Kurtijem da se Srbi zastraše i odustanu od ostanka na prostoru KiM, kao i da vernici odustanu da posećuju KiM i srpske svetinje.

Jevtić je rekao da se ono što se dogodilo u nedelju u Prizrenu može da podeli na dva segmenta, a da se prvi tiče nastavka onoga što se videlo na Gazimestanu za Vidovdan, a to je represija tzv. kosovske policije nad vernicima koji su došli na slavu manastira Svetih Arhangela.

Sa druge strane, mirnoća i volja svih tih ljudi koji su dali vrlo jasan odgovor na sve ono što je policija Kosova radila tog dana pretresajući ljude, pa čak i kolica sa bebama - rekao je Jevtić za RTS.

On je rekao da je razgovarao sa glumcem Milanom Vasićem, koji je tog dana imao koncert, a koga je, kako je naveo, pre toga tzv. kosovska policija privodila na saslušanje i ispitivala o tome šta će pevati.

To je vid represije koji je teško opisati rečima, ali odgovor na sve to je bio pesma i sve ono što su svi ljudi koji su tamo bili pokazali - da neće odustati ne samo da dolaze, već da je ovo odgovor i na Gazimestan, jer smo tada rekli da će nas svaki sledeći put biti sve više i više i to se upravo dogodilo. I to je ono što ne odgovara Aljbinu Kurtiju - rekao je Jevtić.

Istakao je da je reč o najvećem broju vernika u poslednjih 30 godina koji su bili na slavi u tom manastiru.

Dodao je da je oko manastira bilo vidno prisustvo snajperista i da su se vernici nakon proslave manastira zatekli izbušene gume na svojim vozilima.

To je vid represije koji je teško opisati rečima - rekao je Jevtić.

On je istakao da su Srbi i svi koji su došli iz Republike Srpske, Crne Gore i centralne Srbije poslali jasnu i snažnu poruku.

Poruka Srba je bila: šta god vi radite nas će biti sve više i više - rekao je Jevtić.

On je kazao da lokalni predstavnici Srba, kao i državni vrh u Beogradu, razgovaraju sa svim predstavnicima međunarodne zajednice kako bi ukazali na to kroz šta prolazi srpski narod na prostoru KiM.

Ne verujem da oni to razumeju u potpunosti, ali je naš posao da sa njima razgovaramo i na to ukazujemo - rekao je Jevtić.

Govoreći o nedavnoj nenajavljenoj poseti Prištini specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensena, Jevtić je rekao da je ta poseta poruka da Kurti nastavlja da zloupotrebljava institucije kako bi vršio represiju nad srpskim narodom.

I mislim da se ova poseta Sorensena odnosi ne samo na ono kroz šta Srbi prolaze, već i na činjenicu da je Srba sve manje u institucijama, upravo delovanjem aktuelnog režima u Prištini, koji sprečava da Srbi budu deo institucija, jer to njemu ne odgovara. Isto kao što ne želi da vidi srpski narod na prostoru KiM - rekao je Jevtić.

Autor: D.S.