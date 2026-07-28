Zašto im smeta Ustav Srbije?! Đurđević Stamenkovski poručila da Srbija samo čuva svoje nacionalne interese

Nakon što su se na meti napada ambasadora takozvanog Kosova u Briselu Agrona Bajramija i Evropskih demokrata našle izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, oglasila se ministarka i predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski.

- Nije slučajno što su se u istom horu našli Agron Bajrami, ambasador tzv. Kosova u Briselu i Evropske demokrate, politička organizacija koja aktivno podržava blokade u Srbiji. I jedni i drugi tvrde da je pozivanje predsednika Vučića na Ustav sopstvene države pretnja miru - izjavila je ona i dodala:

Ispada da je najveći politički greh danas to što je predsednik Srbije izgovorio pred mladim oficirima naše vojske da su Kosovo i Metohija deo Srbije i da to piše u Ustavu na koji su se upravo zakleli. Ako je to „destabilizacija regiona“, onda je svaka država koja brani svoj Ustav pretnja miru.

- Neka mi neko pokaže jednu jedinu svetsku prestonicu u kojoj predsednik ne sme da stane iza Ustava svoje zemlje. Neka mi pokaže jednu jedinu vojsku koja se zaklinje na tuđi Ustav. Ne postoji. Zato je besmisleno tvrditi da su sporne reči predsednika republike. Sporno je, očigledno, samo to što ta poruka dolazi iz Srbije - istakla je Đurđević Stamenkovski.

Kako je ocenila, razumljiva je i nervoza najglasnijih promotera kosovske nezavisnosti.

- Prvi put u istoriji Srbija i Sjedinjene Američke Države pokrenule su strateški dijalog. To pokazuje da Srbija više nije tema o kojoj drugi odlučuju, već država sa kojom se razgovara kao sa ozbiljnim i ravnopravnim sagovornikom. Upravo to očigledno nekima najteže pada - izjavila je ministarka i dodala:

Srbija nikome ne preti i nikoga ne ugrožava. Ne traži ništa što pripada drugima, ali neće odustati od onoga što pripada njoj: svog Ustava, svog naroda, svojih svetinja. Ne tražimo tuđe. Samo hoćemo da budemo svoji na svome.

Autor: Pink.rs