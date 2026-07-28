Aleksiću stigla pitanja koja ne može da izbegne: Mali otvorio tri afere iz prošlosti

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali doslovno je razobličio Miroslava Aleksića, šefa poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije (NPS) .

Mali je postavio tri pitanja Aleksiću i naglasio da nastavlja da raskrinkava njegove mahinacije.

Mali je upitao Aleksića da li je ili nije bio član Ujedinjenih regiona Srbije.

- Da li jeste ili niste bili u stranci sa Mlađanom Dinkićem? Pošto spočitavate meni juče, ja nikada nisam bio ni u jednoj političkoj stranci, ni Demokratskoj stranci, ni bilo kojoj osim Srpskoj naprednoj stranci. A ako ste bili, a jeste bili, pošto uvaženi Aleksić kaže: "prodajemo laži", mi prodajemo laži? A pogledajte njegovu laž, njegovu i Dinkićevu: 23. januar 2008. kaže Dinkić kaže, naravno Aleksić pored njega, "mi ćemo svim punoletnim građanima Srbije", samo da podsetim građane Srbije, "podeliti besplatne akcije u iznosu od 1. 000 evra". "Približno 4 miliona građana imaće pravo na ove akcije, i u jednakim iznosima biće podeljene akcije u vrednosti od 4 milijarde evra, što znači da će svaki građanin dobiti 1. 000 evra". Pa, Aleksiću, jesi obećao ovo ili nisi? Ako jesi, jesi ispunio ili nisi? Pa naravno da nisi.Prodaješ laži, kao što sve prodaješ tokom svoje političke karijere, na to da si brižan, ovakav, onakav, a ništa od toga nije tačno - objasnio je Mali.

Mali je zatim istakao da je pri čemu je Dinkić priznao "obećao sam tih 1. 000 evra od besplatnih akcija da bi Tadić pobedio na izborima 2008. protiv Tomislava Nikolića".

- Pa čekaj, jesi li bio ili nisi bio? Jesi muzičar ili nisi muzičar? Ako si bio, reci: bio sam sa Mlađenom Dinkićem u stranci, ja nisam, ali ja sam i ovde i nevažan. Da li ste obećali ili niste obećali 1. 000 evra besplatne akcije? Da li ste to obećanje ispunili? Naravno da niste. Laži i prevare, kao i sve ostalo. Za razliku od vas, svako obećanje koje smo mi dali, mi smo i ispunili - naglasio je Mali.

Drugo pitanje: O korporaciji Agrokor

Mali je zatim postavio i drugo pitanje o korporaciji Agrokor.

- Dalje, priča uvaženi Aleksić o tome, o PKB-u, oko privatizacije PKB-a. Koliko je pak po hektaru prodato zemljište stranom investitoru, i to su neke hiljade evra po hektaru, da vas podsetim, poštovani građani Srbije, poljoprivrednog zemljišta. A naravno, pošto sam pripremio ovu njegovu hobotnicu, evo drugi deo hobotnice, pa ću treći odmah nakon toga. Dakle, od hrvatske korporacije Agrokor, dakle, za samo 6 miliona dinara 2018. godine, preko firme Agrokomeršal, vlasnik i direktor firme Ivan Aleksić, rođeni brat Miroslava Aleksića, od hrvatskog Agrokora, 85,4 ari zemlje plus 1.670 metara kvadratnih objekata. A znate koliko je platio po kvadratnom metru, taj koji spočitava oko nekog PKB-a? Tačno 702 dinara. 702 dinara po kvadratnom metru, što objekata, što građevinskog zemljišta, ne poljoprivrednog. Taj veliki poštenjačina, taj koji je humanitarac i ne znam, bori se za prava i tako dalje, i tako dalje - istakao je Mali.

Treće pitanje: Da li si uzeo sa tastom novac?

I treće udarno pitanje koje je Mali postavio Aleksiću jeste da li je uzeo sa tastom novac.

- Ovo sam vas, poštovani građani Srbije, juče podsetio na način na koji je opljačkao Trstenik kroz gasifikaciju. Ali ono što želim danas da vam ukažem, s obzirom na to da je se i danas, naravno, gospodin javio, o tome i priči kako su Aleksić i njegov tast oštetili budžet Republike Srbije za 50 miliona dinara u periodu od 2008. do 2012. godine. Njegov tast, koji se zove Ljubiša Knežević, rukovodilac Nacionalne službe za zapošljavanje u Trsteniku, 2009. istovremeno na čelu lokalnog saveta za zapošljavanje. Dakle, grad Trstenik, 2009. godina, napravili su Fond za unapređenje resursa građana, tako se zove ta nevladina organizacija. Osnivač Ljubiša Knežević, tast Miroslava Aleksića, generalni sekretar, vidi čuda, Miroslav Aleksić, raspolaganje sredstvima fonda, vidi čuda, Miroslav Aleksić. I onda u procesu, odnosno u periodu od 2008. do 2012., poštovani građani Srbije, 2008. iz Nacionalne službe za zapošljavanje Trstenika prebačeno na račun Fonda za unapređenje resursa građana, što bi rekli u porodici Aleksić-Knežević, iz levog u desni džep, 2008. 7,9 miliona dinara. 2009. podiglo se apetiti 18,6, 2011.15,3, 2012. 8,8 miliona dinara - objasnio je Mali.