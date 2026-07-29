'NAPADI NA KULTURNA DOBRA SU POSEBNO ALARMANTNI' Ministarstvo kulture osudilo nastavak radova u zoni Visokih Dečana

Ministarstvo kulture osudilo je danas nastavak nezakonitih radova unutar utvrđene Specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani, ocenjujući da oni predstavljaju deo dugogodišnjeg spornog projekta tranzitnog puta Dečani–Plav.

Ministarstvo je saopštilo da nastavak radova potvrđuje da je manastir Visoki Dečani, koji se nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine i već 20 godina na Uneskovoj listi svetske baštine u opasnosti, i dalje jedno od najugroženijih kulturnih dobara u Evropi.

U saopštenju se navodi i da o radovima nisu bili konsultovani niti obavešteni manastir Visoki Dečani i Eparhija raško-prizrenska.

"Činjenica da jedna od najvećih srpskih svetinja uživa međunarodnu zaštitu ne samo da, očigledno, ne odvraća Prištinu od nasrtaja na ovo kulturno dobro, već naprotiv kao da priziva varvarsko i anticivilizacijsko ponašanje", navodi Ministarstvo kulture.

Dodaje se da je "na delu beskurpulozna namera da uklanjanjem nepobitnih dokaza srpske viševekovne državotvornosti na ovom tlu, izbriše i falsifikuje istoriju i sam srpski narod".

Posebno zabrinjava činjenica da se napad na manastir odvija u okviru šire kampanje "mržnje, ekstremizma, progona i istiskivanja svega što nosi srpsko ime" na AP KIM, za koju Ministarstvo odgovornost pripisuje Kurtijevom režimu.

U saopštenju se navodi da su građevinske mašine koje ugrožavaju Visoke Dečane "u istom ešalonu sa Kurtijevim specijalcima koji vrše masovna proizvoljna hapšenja i progon Srba", kao i sa, kako se tvrdi, zabranom nacionalnih simbola i drugim ograničenjima.

Ministarstvo u tom kontekstu navodi i slučaj glumca Milana Vasića, koji je nedavno bio izložen ograničenjima u vezi sa izvođenjem pesama, ocenjujući da je takva praksa "uvek svedočanstvo totalitarne represije".

U saopštenju se ocenjuje da su napadi na kulturna dobra posebno alarmantni u okviru stvaranja opšte klime nesigurnosti i straha, jer "nikada ne predstavljaju samo izlive mržnje prema identitetu jednog naroda, već uvek i zahuktavanje novog nasilja koje najavljuje".

Ministarstvo kulture pozvalo je međunarodne organizacije, posebno Unesko, da hitno reaguju u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa međunarodnim konvencijama, posebno Konvencijom o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine.

Iz Eparhije raško-prizrenske ranije danas su saopštili su da su obavešteni da su unutar zakonom utvrđene Specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani ponovo započeti radovi na putu, približno dva kilometra zapadno od manastira, na postojećoj trasi koja je povezana sa dugogodišnje spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani-Plav.

Eparhija raško-prizrenska istakla je da novi radovi u specijalizovanoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani izazivaju ozbiljnu zabrinutost i pozvala nadležne institucije i međunarodne predstavnike da pomognu da se očuvaju mehanizmi i dogovori kojima se štite Visoki Dečani.

Autor: Pink.rs