'ZAHVALNOST ZA VAŠU PREDANOST I NESEBIČNO SLUŽENJE OTADŽBINI' Vučić uputio je čestitku svim pripadnicima sanitetske službe povodom Dana službe

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku svim pripadnicima sanitetske službe povodom 30. jula - Dana službe.

U čestitki se kaže:

„Svim pripadnicima sanitetske službe upućujem srdačne čestitke povodom 30. jula – Dana službe, uz poštovanje i zahvalnost za vašu predanost, stručnost i nesebično služenje otadžbini.

Vaša služba predstavlja jedan od najvažnijih stubova sistema odbrane Republike Srbije. Od prvih koraka vojnog saniteta do danas, generacije vojnih zdravstvenih radnika gradile su ugled struke koja je uvek bila tamo gde je najteže, uz vojnika, uz narod i u službi života. Zato je istorija sanitetske službe istovremeno i istorija humanosti, odgovornosti i bezuslovne posvećnosti.

Danas, oslanjajući se na bogato iskustvo i dostignuća vojnomedicinske struke, uspešno odgovarate najsloženijim zadacima u oblasti prevencije, lečenja i medicinskog zbrinjavanja pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i građana Srbije. Posebno je ostala zapamćena vaša predanost tokom pandemije kada ste, radeći u najtežim uslovima, još jednom pokazali da su solidarnost, znanje i spremnost najveće vrednosti medicinskog poziva.

Učešćem u međunarodnim misijama i razvijanjem saradnje sa vojnomedicinskim ustanovama širom sveta, kroz neprekidno usavršavanje kadrova i sposobnosti, dostojno predstavljate Republiku Srbiju, doprinoseći njenom ugledu i afirmaciji visokih standarda naše vojne medicine.

Čestitam vam praznik, uveren da ćete i ubuduće nastaviti da ostvarujete zapažene rezultate, jačate kapacitete vojnog zdravstva i doprinosite daljem razvoju sistema odbrane“, navodi se u čestitki predsednika Vučića.



Autor: Iva Besarabić