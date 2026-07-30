'AKO BUDEMO PORAŽENI NA IZBORIMA, ISTE VEČERI PRUŽIĆEMO RUKU BLOKADERIMA I ČESTITATI' Predsednik Vučić postavio važno pitanje i poručio: Čekam odgovor (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima na svom Instagram profilu i još jednom ponovio da će prvi pružiti ruku i čestitati blokaderima, ukoliko se desi da lista "Ujedinjena Srbija" bude poražena na predstojećim izborima.

- Već sam saopštio javnosti, ukoliko naša lista "Ujedinjena Srbija" bude poražena na izborima, iste večeri pružićemo ruku blokaderima i čestitati na pobedi. Ipak, nismo dobili odgovor hoće li se isto dogoditi u obrnutom slučaju, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić podsetivši i na svoje nedavno pitanje:

- Poštovani građani, pre nekoliko dana postavio sam prosto pitanje, najpre konstatovao da ako izgubimo izbore da ćemo čestitati, rekao je Vučić pa postavio pitanje hoće li isto to učiniti i blokaderi ako izgube pa dodao da je prošlo nekoliko dana i da još čeka odgovor.

Autor: Iva Besarabić