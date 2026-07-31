VUČIĆ KREĆE U OBILAZAK JUGOISTOKA SRBIJE! Predsednik naredna dva dana na terenu, danas ide u Knjaževac i posećuje čuvenu Belmužijadu u Svrljigu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće naredna dva dana na jugoistoku Srbije, gde će danas posetiti Knjaževac i čuvenu "Belmužijadu" u Svrljigu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće naredna dva dana na jugoistoku Srbije, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik će danas u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u Selu Vasilj i posetiti manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu.

U subotu, 1. avgusta, on će obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvo u Babušnici.

Autor: D.B.