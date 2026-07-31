Zašto ćutiš o Kurtijevom teroru? Petković očitao lekciju Ponošu!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na najnovije napade Zdravka Ponoša, poručivši da opozicioni političar bez stida i srama koristi muku srpskog naroda na KiM za prikupljanje jeftinih političkih poena.

Petković je istakao da Ponoš izbegava da osudi poteze i teror koji nad Srbima na Kosovu i Metohiji sprovodi Aljbin Kurti, već je svoj napad ponovo usmerio ka predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Da ima imalo stida i srama, kao što nema, Zdravko Ponoš na muci srpskog naroda ne bi skupljao jeftine političke poene. Nije njemu Kurti meta, koji ruši srpsku imovinu na KiM, već Vučić koji gradi i podiže Srbiju i zahvaljujući kome danas najviše novca izdvajamo za svoj narod na KiM - poručio je Petković.

Да има имало стида и срама, као што нема, Здравко Понош на муци српског народа не би скупљао јефтине политичке поене. Није њему Kурти мета, који руши српску имовину на KиМ, већ Вучић који гради и подиже Србију и захваљујући коме данас највише новца издвајамо за свој народ на KиМ.… — Петар Петковић (@PetkovicPetar) 31. јул 2026.

On je napravio jasnu paralelu između borbe predsednika Srbije za opstanak našeg naroda i ćutanja opozicije pred pritiscima iz inostranstva.

- Dok predsednik Aleksandar Vučić direktno i na svakom mestu govori o Kurtijevom teroru nad Srbima na KiM, Ponoš svog mentora ne sme ni da pomene, da se ne zameri stranim ambasadama i Prištini! - zaključio je direktor Kancelarije za KiM.



Autor: D.S.