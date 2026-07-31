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Zašto ćutiš o Kurtijevom teroru? Petković očitao lekciju Ponošu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na najnovije napade Zdravka Ponoša, poručivši da opozicioni političar bez stida i srama koristi muku srpskog naroda na KiM za prikupljanje jeftinih političkih poena.

Petković je istakao da Ponoš izbegava da osudi poteze i teror koji nad Srbima na Kosovu i Metohiji sprovodi Aljbin Kurti, već je svoj napad ponovo usmerio ka predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Da ima imalo stida i srama, kao što nema, Zdravko Ponoš na muci srpskog naroda ne bi skupljao jeftine političke poene. Nije njemu Kurti meta, koji ruši srpsku imovinu na KiM, već Vučić koji gradi i podiže Srbiju i zahvaljujući kome danas najviše novca izdvajamo za svoj narod na KiM - poručio je Petković.

On je napravio jasnu paralelu između borbe predsednika Srbije za opstanak našeg naroda i ćutanja opozicije pred pritiscima iz inostranstva.

- Dok predsednik Aleksandar Vučić direktno i na svakom mestu govori o Kurtijevom teroru nad Srbima na KiM, Ponoš svog mentora ne sme ni da pomene, da se ne zameri stranim ambasadama i Prištini! - zaključio je direktor Kancelarije za KiM.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

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