Od ponedeljka kreće prijava za vaučere za letovanje u Srbiji! Građani da zapamte ove datume, Mali objavio kada će biti isplaćene penzije i jednokrane pomoći!

Ministar Mali je, tokom gostovanja na Javnom servisu, rekao da od ponedeljka kreće prijava za vaučere za letovanje u Srbiji, i da je obezbeđeno 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara

- Još jedno obećanje koje ispunjavamo, ne samo da ulažemo u turizam, već i doprinosi rastu BDP, taj novac ostaje u Srbiji. I nakon toga, 2, 5. i 10. septembra idemo sa isplatom penzija. Onda 14. septembra idemo sa velikim delom programa, želim da građani zapamte taj datum. Idemo sa isplatom jednokratne pomoći za penzionere, to će biti od 20.000 do 35.000 dinara. Svi koji primaju socijalnu pomoć, dečiji dodatak i borački dodatak dobiće 25.000 dinara! Onda nakon toga, 22. septembra, idemo sa jednokratnom isplatom svim punoletnim građanima Srbije, 6000 dinara ćemo isplatiti - rekao je Mali.

Cilj nam je da budemo u top tri zemlje u Evropi kada je stopa rasta ove godine u pitanju, a naredne godine da budemo prvi, naglasio je on.

Na pitanje da li ima novca za sva ta davanja, ministar ponavlja da imamo oko 5 milijardi evra, i da nas ovaj program ukupno košta 600 miliona.

Autor: A.A.