'SA NJIMA BI EVRO BIO 200 DINARA' Vučić raskrinkao pakleni plan blokadera! Država sprema povećanja plata, penzija, a 'stručnjak' Šoškić PAD DINARA I MANJE PLATE

Ekonomista Dejan Šoškić koji je navodno visoko rangiran na tzv. studentskoj listi dao je svoju viziju ekonomskog vođenja Srbije koja se može opisati kao - od zla prema gorem, dok država stabilno radi na povećanju životnog standarda građana

Građane Srbije u narednom periodu čeka značajno povećanje plata u javnom sektoru, povećanje penzija iminimalca - sve to je danas najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić - ali i jednokratna pomoć za one sa najmanjim primanjima. Uz to, Srbija je zvanično na prvom mestu po stopi rasta u Evropi u drugom kvartalu ove godine, a sprski dinar je potpuno stabilan.

Kako su više puta objasnili i predsednik republike Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali, sve ovo je moguće zbog odgovorne i domaćinske politike koju je vodila država poslednjih 14 godina.

S druge strane, kandidati sa tzv. studentske liste imaju sasvim drugačiji plan za građane Srbije - ili slabljenje dinara ili smanjenje plata!

Naime, ekonomista Dejan Šoškić, jedan od onih na vrhu tzv. studentske liste koji je prema pisanju medija planiran za mesto guvernera NBS, je nedavno tokom gostovanja na N1 obelodanio šta je plan:

- Mi moramo da se posvetimo da naši proizvodi koji su napravljeni u Srbiji budu dovoljno konkurentni, dakle da budu jeftiniji od konkurencije. Dakle jedan način je ono što je vrlo verovatno nepopularno to je daoslabite vrednost domaće valute i onda proizvod koji napravite u Srbiji u deviznom znaku postane jeftiniji. Drugi način, ono što su uradile pribaltičke države, to je da su napravili nacionalni konsenzus da žele da zadrže fiksni kurs ali to bi značilo smanjivanje plata svih zaposlenih pa onda kada imate manje troškove rada onda i vaš proizvod postane jeftiniji i konkurentniji - rekao je Šoškić, koji je već bio guverner NBS u jednom od najneslavnijih perioda za srpske javne finansije, po mišljenju mnogih ekonomskih stručnjaka.

Gledajući taj period iz sanašnjeg trenutka sa stabilnim dinarom, stabilnim finansijama, najavama povećanja penzija, plata u javnom sektoru, ppvećanja minimalca, inflacije pod kontrolom - teško da iko mlađi može zamisliti kako je bilo nekada.

- Sa njima imali bismo i manje plate i kurs (evra) od 200 dinara - prokomentarisao je Vučić danas u Pirotu Šoškićeve najave šta bi se desilo po eventualnom dolasku na vlast "studentske liste".

- Mislite da preterujem? Ne. Vi mislite da ovo što postoji danas da će uvek da postoji. Ako je to tako, budite fer pa mi objasnite: Zašto nikada u istoriji nismo imali stabilan kurs dinara? Nikada! Zato što je to za njih sve normalno. Za mene je nenormalno. Mislite da bi ostalo isto? Sve bi uništili - rekao je Vučić.

I ministar finansija Siniša Mali na pitanje da li ima novca za sva ta davanja, ministar ponavlja da imamo oko 5 milijardi evra, i da nas ovaj program ukupno košta 600 miliona.

- Još jedno obećanje koje ispunjavamo, ne samo da ulažemo u turizam, već i doprinosi rastu BDP, taj novac ostaje u Srbiji. I nakon toga, 2, 5. i 10. septembra idemo sa isplatom penzija. Onda 14. septembra idemo sa velikim delom programa, želim da građani zapamte taj datum. Idemo sa isplatom jednokratne pomoći za penzionere, to će biti od 20.000 do 35.000 dinara. Svi koji primaju socijalnu pomoć, dečiji dodatak i borački dodatak dobiće 25.000 dinara! Onda nakon toga, 22. septembra, idemo sa jednokratnom isplatom svim punoletnim građanima Srbije, 6000 dinara ćemo isplatiti - rekao je Mali i dodao:

- Prioritet su građani i briga prema njima, za to ćemo uvek naći novca. Mi imamo recimo veće prihode od naplata poreza, uprkos tome što smo smanjili akcize za gorivo, kod nas nije bilo skoka kao u Evropi i svetu. Opet je država preuzela najveći deo tereta na sebe. Zbog porasta prihoda hoćemo da deo toga podelimo sa građanima. Da podsetim, od 2020. godine, kada je krenula korona, kada smo pomagali penzionere, pa sve građane, majke sa decom, mlade, uvek smo želeli da pomažemo različitim kategorijama. Sada radimo to na isti način.