PORUKA ZA TRAMPA NA UFC SPEKTAKLU U ARENI! Publika razvila ogroman transparent: Evo šta je poručila predsedniku Amerike i kako je ON REAGOVAO (FOTO)

"UFC Fight Night" u Beogradu zvanično je počeo u Beogradskoj areni, a u publici je razvijen veliki transparent sa porukom upućenom predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Kako se vidi na fotografijama, na transparentu piše: "Predsedniče Trampe, Srbija vam želi dobrodošlicu".

Tramp, inače, ne prisustvuje spektaklu u Areni, ali je na ovaj transparent reagovao i Ričard Grenel.

Podsetimo, Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno se sastao sa delegacijom UFC (Ultimate Fighting Championship), koju je predvodio predsednik organizacije Dejn Vajt.

Vajt je bio u poseti Srbiji pred "UFC Fight Night“, koji se održava danas u Beogradskoj areni.

- Nisam znao da je UFC postao tako popularan u našoj zemlji, zaista sam bio oduševljen. Nekad to gledam na televiziji, ali kada smo počeli da prodajemo karte, za 24 minuta je bilo sve rasprodato. To se nikada nije desilo u ovoj zemlji. 22 minuta zapravo, a cene su bile dosta visoke. Svi su se borili za poslednju ulaznicu. Svi iz MMA organizacija u Srbiji su dobijali hiljade zahteva poslednjih dana za kartu više. To je bio uvod, ako želite da vidite još više ljudi, nismo zaista mogli da uradimo više, to je kapacitet - rekao je Vučić.

Vučić je od Vajta na poklon dobio UFC pojac, dok je on gostu poklonio gusle, a sagovornici su se usaglasili da je organizacija događaja dobra za grad i turizam, pošto okuplja ljude iz zemalja regiona.

- Ja sam pripremio nešto što je mali dar za vas, mali poklon i voleo bih da vam dam. Ovo je srpska zastava, što je nešto što volimo najviše, za šta se borimo. Ovo je jedna od ovih zastava koje imamo uramljene ovde, jedna od zastava koju sam imao u Ujedinjenim nacijama kada smo se borili za Srbiju. Ja mislim da i ovo znate šta je, ovo su gusle. Stari srpski tradicionalni instrument. Ali morate da budete pravi pesnik i pravi umetnik da biste svirali na ovome - rekao je Vučić i dodao:

- Daćemo sve od sebe da budemo dobri domaćini. Nadam se da ćemo ispuniti sve vaše zahteve. Imamo mali poklon za vas, želimo to da vam damo. Ovo je srpska zastava, koja je nešto što najviše volimo, za šta se borimo. Mnogi su se borili za nju i za nacionalne interese naše zemlje. Takođe imamo i gusle, to je tradicionalni srpski instrument. Morate da budete pravi umetnik da znate da svirate na ovome.

Autor: Iva Besarabić