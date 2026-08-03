'NEĆEMO ĆUTATI O 'OLUJI'!' Ministarka Mesarović upozorila na opasan revizionizam: Ko relativizuje srpske žrtve, napada istinu i dostojanstvo naroda!

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je danas da Srbija ima obavezu da bez oklevanja i bez kompleksa, štiti istinu o stradanju svog naroda.

-Najopasniji oblik revizionizma nije prepravljanje udžbenika – već pokušaj da se izbriše sećanje na srpske žrtve. Svaki put kada se umanjuju ili dovode u pitanje zločini počinjeni nad Srbima u NDH, kada se relativizuje Jasenovac ili osporavaju dokumentovana stradanja, ne napada se samo istorija – napada se dostojanstvo žrtava i pravo jednog naroda na istinu. Da li treba da ćutimo i ne obeležavamo zločinačku akciju ,,Oluja” da bismo se dodvorili nekom? Da li je politika servilnosti koju su vodili predstavnici bivšeg režima do 2012. donela poštovanje prema srpskim žrtvama? Obnova i jačanje nacionalnog identiteta na kome insistrira Aleksandar Vučić je način da zaštitimo sebe od tragedija koje smo u prošlosti doživeli kako nam se nikada ne bi ponovile. Politika koja gradi identitet na relativizaciji sopstvenih zločina ne može biti politika iskrenog pomirenja. Pomirenje nije moguće bez istine, a istina nije stvar političkog dogovora, već istorijskih činjenica, dokumenata i svedočanstava. Srbija ima obavezu da, bez oklevanja i bez kompleksa, štiti istinu o stradanju svog naroda. Ne zbog prošlosti, već zbog budućnosti. Narod koji dozvoli da mu drugi pišu istoriju, rizikuje da mu drugi određuju i budućnost- poručila je putem Instagrama Mesarović.

Autor: D.B.