Pavlović obišao radove na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda: Dolaziću češće, želim da znam svaki korak do završetka

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović obišao je radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i razgovarao sa radnicima koji učestvuju u realizaciji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u gradu.

Pavlović je istakao da je reč o projektu od velikog značaja za Niš, vrednom gotovo 90 miliona evra, koji će doprineti zaštiti životne sredine i kvalitetnijim uslovima života građana.

„Ovo je sada najveći projekat, vredan 85 plus 4,5 miliona evra, odnosno ukupno 89,5 miliona evra. Građani Niša će nakon završetka ovog postrojenja dobiti čistiju otpadnu vodu“, rekao je Pavlović.

On je naglasio da želi da bude direktno uključen u praćenje radova i da će zbog toga češće obilaziti gradilište.

„Dolaziću ovde češće zato što želim da znam svaki detalj, želim da znam svaki korak dok ovo ne završimo“, poručio je gradonačelnik.

Pavlović je kroz razgovor sa radnicima naglasio da nema mesta za propuste i da je važno da se svaki posao uradi kvalitetno i kako treba, jer je reč o projektu od velikog značaja za Niš.

„Čistija otpadna voda za Niš nije samo projekat, to je ulaganje u zdravlje, prirodu i budućnost svih građana“, zaključio je Pavlović.

Podsetimo, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda gradi se kod Popovca, a njegovom izgradnjom biće omogućeno da otpadne vode iz kanalizacionog sistema Niša prolaze kroz tretman pre nego što se vrate u prirodu. Projekat će doprineti zaštiti životne sredine, čistijoj Nišavi, ali i omogućiti priključenje na kanalizacionu mrežu naseljima koja do sada nisu imala tu mogućnost.

Autor: A.A.