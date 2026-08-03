Miloš Terzić rasturio Milivojevića: Pekić se okreće u grobu kada vidi ko danas predstavlja DS

Dežurni branitelj svih srpskih neprijatelja dobio lekciju koju će pamtiti.

Blokaderi i njihovi saveznici u opoziciji su poznati po tome da mrze Srbiju, tužakaju Srbiju kod stranaca, lažu i izmišljaju i što je njima najvažnije dobijaju nervni slom ako se pomenu srpske žrtve i zločini nad Srbima.

Tako je i stari oprobani zaštitnik jadnih ustaša i njima sličnih Srđan Milivojević je burno reagovao načinjenicu da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otišao u obilazak Srba u Republici Srpskoj i naročito to što je bio na Petrovačkoj cesti gde preživeli, porodice stradalih i ceo srpski narod vrši pomen za nevine žrtve zločina koji su počinili pripadnici ustaškog vazduhoplovstva Tuđmanove NDH kada su raketirali i bombardovali kolinu srpskih civila.

Да пријављују полицајце који бране уставни поредак, није им први пут.

Исто су представници ДС-а радили и по Стразбуру и Бриселу код Пицуле и Бартулице, тражећи увођење санкција за припаднике МУП-а.

Највећа је брука када се комични ликови, попут Миливојевића сагињу пред странцима. pic.twitter.com/h92USv1jSm — Милош Терзић (@milos_terzic1) 03. август 2026.

Na njegovo bulažnjenje mu je lepo odgovorio član predsedništva SNS Miloš Terzić:

"Da prijavljuju policajce koji brane ustavni poredak, nije im prvi put. Isto su predstavnici DS-a radili i po Strazburu i Briselu kod Picule i Bartulice, tražeći uvođenje sankcija za pripadnike MUP-a.

Najveća je bruka kada se komični likovi, poput Milivojevića saginju pred strancima."

Potom je dodao:

"Vučić je sa narodom na Petrovačkoj cesti deli sudbinu sa Srbima, dok se kandidati sa Piculine liste sklepane u Londonu u osvit zločinačke akcije "Oluja" brčakaju po Hrvatskoj i pljuju po sopstvenoj državi. Pekić i Đinđić se u grobu prevrću kad vide koja bruka sada predstavlja DS."

Autor: Iva Besarabić