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Miloš Terzić rasturio Milivojevića: Pekić se okreće u grobu kada vidi ko danas predstavlja DS

Izvor: Pink.rs, Foto: sns.org.rs ||

Dežurni branitelj svih srpskih neprijatelja dobio lekciju koju će pamtiti.

Blokaderi i njihovi saveznici u opoziciji su poznati po tome da mrze Srbiju, tužakaju Srbiju kod stranaca, lažu i izmišljaju i što je njima najvažnije dobijaju nervni slom ako se pomenu srpske žrtve i zločini nad Srbima.

Tako je i stari oprobani zaštitnik jadnih ustaša i njima sličnih Srđan Milivojević je burno reagovao načinjenicu da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otišao u obilazak Srba u Republici Srpskoj i naročito to što je bio na Petrovačkoj cesti gde preživeli, porodice stradalih i ceo srpski narod vrši pomen za nevine žrtve zločina koji su počinili pripadnici ustaškog vazduhoplovstva Tuđmanove NDH kada su raketirali i bombardovali kolinu srpskih civila.

Na njegovo bulažnjenje mu je lepo odgovorio član predsedništva SNS Miloš Terzić:

"Da prijavljuju policajce koji brane ustavni poredak, nije im prvi put. Isto su predstavnici DS-a radili i po Strazburu i Briselu kod Picule i Bartulice, tražeći uvođenje sankcija za pripadnike MUP-a.

Najveća je bruka kada se komični likovi, poput Milivojevića saginju pred strancima."

Potom je dodao:

"Vučić je sa narodom na Petrovačkoj cesti deli sudbinu sa Srbima, dok se kandidati sa Piculine liste sklepane u Londonu u osvit zločinačke akcije "Oluja" brčakaju po Hrvatskoj i pljuju po sopstvenoj državi. Pekić i Đinđić se u grobu prevrću kad vide koja bruka sada predstavlja DS."

Autor: Iva Besarabić

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