Dušan Kozarev dočekao premijera Sao Tome i Prinsipe na beogradskom aerodromu: Naš odnos karakteriše uzajamno poštovanje

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev dočekao je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu premijera Sao Tome i Prinsipe Amerika Ramosa.

- Čast mi je što sam na beogradskom aerodromu Nikola Tesla poželeo dobrodošlicu premijeru prijateljske afričke države Sao Tome i Prinsipe Ameriku Ramosu i delegaciji koju predvodi u poseti Beogradu, gde će boraviti narednih nekoliko dana.

Obostrano se sećamo da je Jugoslavija bila četvrta država koja je priznala nezavisnost naših dragih gostiju 1975. godine, prethodno aktivno podržavajući njihovu borbu za nacionalno oslobođenje, ali nam je to samo istorijska osnova za učvršćivanje u međuvremenu uspostavljenih još boljih savremenih odnosa Srbije i STP, koje karakteriše uzajamno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, podrška modernizaciji, održivom razvoju i bliska saradnja u brojnim uzajamno korisnim oblastima.

- Posebno sam ponosan na činjenicu da nam je vruć vetar srpske letnje diplomatije doneo priliku da istovremeno ugostimo i visoke zvaničnike Zimbabvea i Uzbekistana - rekao je Kozarev na svom instagram nalogu.

Autor: Iva Besarabić