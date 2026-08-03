'KADA VAM JE U KUĆI RANKO STOJIĆ, FUDBAL JE NEIZBEŽNA TEMA' Vučić podelio snimak iz Čipuljića: Priznao je da odmalena navija za Zvezdu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je večeras snimak iz kuće u Čipuljiću, na kom se vidi kako razgovara sa golmanom Ranko Stojićem.

- Kad je u kući Ranko Stojić, vrhunski golman koji je upravo odavde potekao, fudbal je neizbežna tema.

- Pričali smo o velikim utakmicama, golmanima, večitim rivalima i svemu onome o čemu pravi ljubitelji fudbala mogu da razgovaraju satima. A kada Ranko, koji je branio za Partizan, uz osmeh prizna da je, kao i većina iz našeg kraja, odmalena navijao za Zvezdu, takvoj priči stvarno nema kraja - napisao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić