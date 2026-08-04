Milenko Jovanov: 'Oluja' nije završeno istorijsko poglavlje, Srbija ne sme da zaboravi svoje stradalnike

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov oglasio se povodom 31. godišnjice od početka akcije "Oluja", poručivši da za srpski narod ovaj događaj nikada neće biti zaboravljen.

Jovanov je u objavi na društvenoj mreži X istakao da se posledice "Oluje" i danas osećaju, navodeći da je nakon akcije veliki broj ljudi proteran sa svojih ognjišta, dok su mnoge porodice ostale bez prava na povratak, imovinu i pravdu.

Trideset jednu godinu posle "Oluje", za mnoge bi to moglo da bude zatvoreno istorijsko poglavlje. Za srpski narod nije i nikada neće biti - naveo je Jovanov.

On je dodao da Srbija mora da čuva sećanje na stradale i da insistira na pravdi.

Тридесет једну годину после „Олује“, за многе би то могло да буде затворено историјско поглавље. За српски народ није и никада неће бити.



Како може да буде гурнуто у заборав оно после чега је више од 250.000 људи протерано са својих вековних огњишта, хиљаде цивила убијено, а… pic.twitter.com/t2l3zYFf4u — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 04. август 2026.

Srbija ne sme da zaboravi. Naša je dužnost da pamtimo svaku žrtvu, čuvamo istinu i insistiramo na pravdi, jer narod koji zaboravi svoje stradalnike rizikuje da mu se istorija ponovi - poručio je Jovanov.

Milanov je istakao i da sećanje na nevino stradale mora ostati trajno.

Večno sećanje na nevino stradale. Slava im - zaključio je Jovanov.

Autor: A.A.