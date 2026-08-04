Isplivao snimak koji otkriva plan blokadera: Uništiti opoziciju (VIDEO)

Na tzv. blokaderskoj sceni se od njenog nastanka vodi žestoka unutrašnja borba, pišu mediji.

Ta borba nije ideološka jer i blokaderi i blokaderska opozicija imaju iste političke ciljeve i planove, već borba za finansije koje šalju strani centri moći, navode mediji.

Samo idiotu nije bilo jasno da je ovo i bio cilj.

pic.twitter.com/HV2BuOqWq3 — 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝓳𝓪 (@XeniaKsenija21) 04. август 2026.

Vođe blokadera sa "fantomskom listom" žele da se predstave kao jedina validna politička snaga u Srbiji koja je spremna i može da ispuni želje neprijatelja Srbije i da na taj način dobije sva finansijska sredstva koja se inače slivaju u njihove i u džepove opozicionih prvaka, dodaju mediji.

Tako je na svetlo isplivao snimak u kojem na jednom od blokaderskih plenuma jedan od vođa kaže:

"Strateški interes studentskog pokreta jeste da urer*mo opoziciju, sa tim se, verujem, svi slažemo. E sada, kako ćemo mi to najefektivnije uraditi, tako što ćemo doći tim ljudima na lokalui ponuditi im čak i potencijalno integraciju na tu listu (fantomsku) i raditi sa njima. I raditi sa njima da se oni jeb*no odvoje od glavnih odbora svojih stranaka, u čemu realno možemo jako dobro proći pošto oni nisu previše toga dobili od glavnih odbora svojih stranaka da krenemo od toga."

Pored činjenice da snimak otkriva kako lažna intelektualna elita psuje, on otkriva i da oni imaju nameru da lokalnim odborima opozicionih stranaka ponude pare što se jasno vidi u rečenici "u čemu realno možemo jako dobro proći pošto oni nisu previše toga dobili od glavnih odbora svojih stranaka".

Vođe blokadera procenjuju da su lokalni zvaničnici nezadovoljni podelom finansijskog kolača koji strane službe šalju opoziciji pa će oni ponudom da će im dati više verovatno dobiti podršku, pišu mediji.