Sutra konstitutivna sednica skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini

Konstitutivna sednica skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini biće održana sutra, dan pre isteka roka koji je za konstituisanje odredio ustavni sud u Prištini, a stranke za sada nisu postigle dogovor o formiranju institucija.



Početak sednice zakazan je za 10 časova, a na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsednika i pet potpredsednika skupštine.

Za sada nije poznato da li će sutra biti održana i sednica za izbor nove vlade.

Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova (DSK) još nisu postigli dogovor o formiranju novih institucija, a Demokratska partija Kosova (DPK) i Alijansa odbile su da učestvuju u razgovorima.

Predsednici Samoopredeljenja Aljbin Kurti i DSK Ljumir Abdidžiku i danas su se sastali u pokušaju da pronađu rešenje za formiranje institucija, ali je sastanak završen bez dogovora.

Izabrana poslanica DSK Jehona Lušaku-Sadriju izjavila je da DSK traži da mesto predsednika privremenih institucija pripadne toj stranci.

Sastanak Kurtija i Abdidžikua u utorak takođe je završen bez dogovora.

Kurti je tada ocenio da je potreban sporazum koji poštuje rezultat izbora, dok je Abdidžiku naveo da rešenje mora obuhvatiti sporazume za tri glavne pozicije - skupštinu, vladu i predsednika privremenih institucija, dodajući da DSK nije zainteresovan za mesto predsednika skupštine.

Najjača opoziciona stranka, Demokratska partija Kosova (DPK) više puta je saopštila da će ostati u opoziciji, dok je Alijansa navela da nema interesa da bude deo vlade.

Na konstitutivnoj sednici skupštine privremenih institucija treba da budu izabrani predsednik i pet potpredsednika skupštine.

Od pet potpredsednika tri treba da budu iz stranaka koje su osvojile najveći broj mandata, jedan iz srpske zajednice, odnosno iz Srpske liste pošto ona ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima i jedan iz ostalih nevećinskih zajednica.

Nakon konstituisanja parlamenta, treba da bude formirana vlada i izabran predsednik privremenih institucija.

Za formiranje vlade potreban je najmanje 61 glas, dok je za izbor predsednika potreban kvorum od najmanje 80 glasova poslanika u prva dva kruga glasanja.

Na vanrednim izborima održanim 7. juna pokret Samoopredeljenje je osvojio 53 mandata, DPK 22, DSK 18, a Alijansa sedam poslaničkih mesta.

Od 10 mandata koji su zagarantovani predstavnicima Srba, Srpska lista je osvojila devet, a građanska inicijativa Za slobodu pravdu i opstanak jedan mandat.

Podaci CIK-a pokazuju da je Za slobodu pravdu i opstanak značajan broj glasova osvojila u sredinama gde nema Srba jer su proterani posle 1999, kao što su Prizren, Suva Reka, Đakovica.

Srpska lista se zbog dodele jednog mandata građanskoj inicijativi Za slobodu pravdu i opstanak žalila izbornom panelu za žalbe i predstavke, a potom i vrhovnom sudu u Prištini, ali su te žalbe odbijene.

Srpska lista je zato u utorak ustavnom sudu u Prištini podnela ustavnu žalbu radi zaštite prava srpskog naroda i ustavnog položaja srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Vanredni izbori 7. juna održani su jer skupština nije izabarala predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini.

Za sada nije poznato da li će sutra biti održana i sednica za izbor nove vlade.

Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova (DSK) još nisu postigli dogovor o formiranju novih institucija, a Demokratska partija Kosova (DPK) i Alijansa odbile su da učestvuju u razgovorima.

Predsednici Samoopredeljenja Aljbin Kurti i DSK Ljumir Abdidžiku i danas su se sastali u pokušaju da pronađu rešenje za formiranje institucija, ali je sastanak završen bez dogovora.

Izabrana poslanica DSK Jehona Lušaku-Sadriju izjavila je da DSK traži da mesto predsednika privremenih institucija pripadne toj stranci.

Sastanak Kurtija i Abdidžikua u utorak takođe je završen bez dogovora.

Kurti je tada ocenio da je potreban sporazum koji poštuje rezultat izbora, dok je Abdidžiku naveo da rešenje mora obuhvatiti sporazume za tri glavne pozicije - skupštinu, vladu i predsednika privremenih institucija, dodajući da DSK nije zainteresovan za mesto predsednika skupštine.

Najjača opoziciona stranka, Demokratska partija Kosova (DPK) više puta je saopštila da će ostati u opoziciji, dok je Alijansa navela da nema interesa da bude deo vlade.

Na konstitutivnoj sednici skupštine privremenih institucija treba da budu izabrani predsednik i pet potpredsednika skupštine.

Od pet potpredsednika tri treba da budu iz stranaka koje su osvojile najveći broj mandata, jedan iz srpske zajednice, odnosno iz Srpske liste pošto ona ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima i jedan iz ostalih nevećinskih zajednica.

Nakon konstituisanja parlamenta, treba da bude formirana vlada i izabran predsednik privremenih institucija.

Za formiranje vlade potreban je najmanje 61 glas, dok je za izbor predsednika potreban kvorum od najmanje 80 glasova poslanika u prva dva kruga glasanja.

Na vanrednim izborima održanim 7. juna pokret Samoopredeljenje je osvojio 53 mandata, DPK 22, DSK 18, a Alijansa sedam poslaničkih mesta.

Od 10 mandata koji su zagarantovani predstavnicima Srba, Srpska lista je osvojila devet, a građanska inicijativa Za slobodu pravdu i opstanak jedan mandat.

Podaci CIK-a pokazuju da je Za slobodu pravdu i opstanak značajan broj glasova osvojila u sredinama gde nema Srba jer su proterani posle 1999, kao što su Prizren, Suva Reka, Đakovica.

Srpska lista se zbog dodele jednog mandata građanskoj inicijativi Za slobodu pravdu i opstanak žalila izbornom panelu za žalbe i predstavke, a potom i vrhovnom sudu u Prištini, ali su te žalbe odbijene.

Srpska lista je zato u utorak ustavnom sudu u Prištini podnela ustavnu žalbu radi zaštite prava srpskog naroda i ustavnog položaja srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Vanredni izbori 7. juna održani su jer skupština nije izabarala predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini.

Autor: D.B.