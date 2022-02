ĐOLE ĐOGANI BI EMINEMOVIM STOPAMA!

Razigrano i zabavno jutro na RED TVu.

Da bi ste se spremili za dan kako treba, valjalo bi da jutro počne sasvim solidno. Ali na sreću, jutra na RED TVu su zapravo odlična, jer od 7 do 12 časova svakog radnog dana ekipa jutarnjeg programa "Ne gledam ti ja to" daje sve od sebe da zabavi publiku i da u pet sati lajva pruži gledaocima jutro koje donosi vrhunsku zabavu.

Milica Kemez, Bora Santana i Filip Đukić ovog jutra u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu ugostili su Vesnu i Đoleta Đoganija. Bračni par koji sa godinama ne gubi na svojoj muzičkoj aktuelnosti, odlično pozicioniran na domaćoj muzičkoj sceni, koji se prirodno nosi popularnošću i modernim tokovima današnjice.

Đole Đogani sa publikom RED TVa je podelio da živi zdrav život- da trenira, da ide na plivanje dva puta nedeljno minimum i da posećuje i saunu. Vesna takođe redovno trenira, ali kaže da se na Đoletu to ipak više vidi.

Đole je ispričao da klinci traže od Vesne mahom autogram i mole je da se slikaju, a od njega i ne baš - pa se našalio da ipak to nije ok, jer hej, ipak je on Đogani. Bračni par Đogani je podelio da imaju i negativne komentare na njihov rad i bivstvovanje i da Đoletu to smeta, jer ne vidi išta dobro u sejanju hejta - dok je Vesna rekla da na nju to uopšte ne utiče, ali su se složili da im je neverovatno da naizgled ostvareni ljudi su spremni da pišu loše stvari i seju mržnju.

Đogani je rekao kako bi voleo da bude kao svojevremeno Eminem, koji je u svojim pesmama prozivao izvođače sa kojima se ne slaže iz njemu poznatih razloga. Da mi je taj potez potpuno ok i da bi voleo da pravi pesme na taj fazon i da bi sa žarom izčekivao muzičke odgovore svojih isprozivanih kolega.

Vesna i Đole su se dotakli i (mlađih) kolega koji imaju kupljene preglede na Youtube-u. Da nije realno ako ujutru izađe pesma da imaju do popodne milion pregleda, a pri tom tim numerama fali kvalitet i kreativnost. Ako jedan Džejson Derulo, koji je svetska senzacija, nema za jedno popodne milion pregleda, kako neko ko radi na Balkanu to uspeva.

Za kraj gostovanja - ekipa emisije "Ne gledam ti ja to" zajedno sa Vesnom i Đoletom snimila je video za Vesnin Tik-Tok, na kom je Vesna inače dosta popularna i sjajno su se zabavili uz koreografiju, dok je kamerman RED TVa snimao veselu družinu koja je uspela da razvedri još jedno jutro, a sigurno smo i napravi Vesni dodatne preglede na ovoj popularnoj mreži.

Autor: S.P.