ONI SU REDEFINISALI OČEKIVANJA RIJALITI IGRAČA!

Milica, Bora, Jelena, Filip, Panda i Kendi postali su pojam kom drugi teže.

Osvanulo je još jedno RED TV jutro. Ovog puta malo drugačije, jer je osmomartovsko, jer ovo jutro ima veoma bitno nasleđe - trenutak kada se slavi pravda i socijalno pravo žena. Bora Santana je baš iz tog razloga čestitao ovaj praznik svim ženama na svetu, i napravio lep uvod u petosatnu emisiju u kojoj interesantnih tema, a ni gostiju ne manjka.

Ovog jutra u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu Milica Kemez, Bora Santana I Filip Đukić ugostili su Milana Čorbu - kuvara i nekadašnjeg Zadrugara, Anđelu Ašanin - diplomiranu novinarku i voljeno lice RED TVa i Mikija Damjanovića - multimedijalnu ličnost.

Ono što je sve u regionu već neko vreme kopkalo je pitanje - šta se dešava sa Majom Marinković i Čorbom. Bili smo svedoci njohovog turbulentnog odnosa, ali danas je Milan Čorba stao na put glasinama. Čorba je pred kamerama RED TVa bio jasan i stao na put glasinama tvrdnjom da su on i Maja sada samo prijatelji i da nisu pokušavali da obnove vezu, već uživaju o ovom novom obliku odnosa koji prija i jednoj i drugoj strani.

Naša Crnogorka u Beogradu, Anđela Ašanin, podelila je sa publikom RED TVa kako radi na sebi u ovom trenutku i kako od nje možemo da očekujemo nove i zanimljive projekte na ovoj televiziji, da se usavršava vezano za svoj posao, jer je novinarstvo zapravo njen poziv (Anđa je završila Faklutet za kulturu i medije - odsek novinarstvo) i svima je zagolicala maštu o čemu se tu zapravo radi. Ono što su Filip Đukić i Anđa mogli za sada da otkriju je to da će to biti njihov zajednički projekat. Anđela je rekla da joj je dopada činjenica što će sarađivati sa Filipom jer je potpuno svoj.

Anđela veruje da ona ne bi ušla u "Zadrugu" iako nema ništa protiv takvog formata. Ono što joj se ne dopada je to što su rijaliti učesnici često meta osuđivanja javnosti. Razlog zašto ona ne vidi sebe u "Zadruzi" je taj što ne vidi sebe kroz taj vid profilisanja, jer zna da je njen put drugačiji. Ono što je Anđelu dosta začudilo je očekivanje rijaliti učesnika da ih nakon završetka "Zadruge" čeka evidentno posao na televiziji. Čorba se nadovezao i rekao da su Panda, Kendi, Filip, Milica, Bora i Jelena redefinisali očekivanja rijaliti igrača. Da samim tim što su nakon učešća krenuli da rade na televiziji i da imaju gledane emisije, da ljudi više ne ulaze u rijaliti sa željom da budu pevači, već sa željom da budu voditelji.

Da li neko od novih rijaliti učesnika može da stane na crtu našim voditeljima najneverovatnije jutarnje emisije "Ne gledam ti ja to" pokazaće vreme. Do tada uživajte i ove nedelje svakog radnog dana od 7 do 12 časova u najboljoj jutarnjoj zabavi i ne zaboravite da pokazujete ljubav, poštovanje i razumevanje ženama svakog dana, ne samo danas.

