KOJA JE TAJNA IDEALNE TEMPERATURE MARIJE EGELJE?

Lepa voditeljka vremenske prognoze donela je sunce u studio RED TVa.

Sa nestrpljenjem dočekali smo i ovaj ponedeljak. A imamo sreću da nam je jutro baš počelo sa najneverovatnijom jutarnjom emisijom koju svi obožavamo na RED TVu - "Ne gledam ti ja to". Voditelji koji se bude pre svih nas, ne bi li nas pripremili za početak naredne nedelje sa osmehom na licu, jer jutarnja emisija "Ne gledam ti ja to" sada je već sinonim za zabavu koja traje neverovatnih pet sati, u kojoj se ne zna da li su gosti ili domaćini ti koji nam pretvaranju onako dane u sjajne.

Jelena Pešić, Milica Kemez, Bora Santana i Filip Đukić ugostili su jutros Mariju Egelju - voditeljku vremenske prognoze na TV PINK i Branku Blek Rouz - preduzetnicu.

Popularna vremenka, Marija Egelja, kolegama je poverila da nema jutarnje rituale kada se probudi i da je na televiziji, pola sata nakon njih (da, ova ekipica je u šminkernici od šest ujutru - ne bi li se pojavila u najboljem izdanju za svoje verne gledaoce). Marija kada je bila mlađa je mnogo volela da se slika i snima, te da joj je potpuno prirodno što se nalazi pred kamerama. Sadžaj vremenske prognoze ne uči napamet, već zapravo razume ono što je napisano i svojim rečima predtavlja nove vremenske (ne)prilike. Marija se pohvalila da je baš ona izabrana za voditeljku dodale nagrade "Izbora za damu i džentlmena godine". Od malena trenirala folklor i samim tim otkrila tajnu svoje vitke figure, koju sada vežbanjem redovno održava. Ekipi emisije "Ne gledam ti ja to" objasnila je da je baš proleće njeno omiljeno godišnje doba i kada izveštava da će biti vedro i sunčano - osmeh joj je najiskreniji. Njena idealna temperatura je dvadeset pet stepeni, a verujemo i mnogima od vas i nas. Sad je samo ostalo pitanje, kako preko veze da dođemo do te idealne cifre...Šuška se da neki čak pred put mole Mariju da im pošalje lepo vreme na željenu destinaciju, ali kako to zapravo ona to radi i koja je tajna idealne temperature - pokušaćemo u nekom narednom gostovanju da izvučemo od Marije Egelje.

Iako ne voli hladno vreme i jesen i zimu, trudi se da bude maksimalno profesionalna dok publiku o tome izveštava jer je svesna odgovornosti koju njena profesija ima i kako njen stav utiče na gledaoce. A kada su Mariju pitali kakva je njena prognoza povodom odnosa Dalile i Cara, Marija je u svom maniru odgovorila da tu ništa ne bi mogla da kaže, ali se nada da će vreme biti vedro.

Egelja je postavila pitanje voditeljima: Šta je to što možete da uradite sada, a niste mogli pre godinu dana? Milica Kemez sada može da provodi vreme sama sa sobom, može da bude srećna i singl, kao i to da radi na sebi i da kaže da je voditeljka jutarnjeg programa. Jelena Pešić je rekla kako danas može da uživa u ljubavi, isčekivanju bebe i radovanju povodom ploda Mladenove i njene ljubavi.

Branka Blek Rouz - preduzetnica i najpoznatija domaća striptizeta najavila je otvaranje svog novog kluba. Za vreme korone ona nije želela da radi, tako da je jedva dočekala pravi momenat da otvori klub i bavi se poslom koji voli. Ono što će biti specifično za njen klub, kako Branka otkriva, je to da će se striptiz izvoditi uz domaću narodnu muziku. Branka je planirala i specijalan performans koji će izvesti - posvećen Konstrakti i pesmi "In corpore sano" koja je napravila potpuni bum i inspirisale mnoge, a sa njima i Branku. Veruje da je mrze jedino ljudi koji je ne poznaju i razlog je često predrasuda o njenoj profesiji.

