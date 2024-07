Čkalja je imao crnu listu kolega sa kojima nije hteo da radi: Naš poznati glumac zbog njega nije smeo da izađe na scenu

Čkalja je bio poznat po tome da je bio u lošim odnosima sa nekim glumcima. Jedan naš poznati glumac je zbog njega ostao bez uloge u "Boljem životu".

Miodraga Petrovića Čkalju pamtimo po mnogim legendarnim ulogama u kojima nas je dovodio do suza svojom duhovitošću. Njegova rola Jareta u originalnoj postavi "Kamiondžija" sa Pavlom Vujisićem ostaće upisana kao jedna od najkultnijih u našoj kinemanografiji, isto kao i ujka Firge iz Vrućeg vetra, ali i mnogih drugih, piše "Glossy".

Međutim, malo ko zna da je Čkalja imao svoju crnu listu glumaca sa kojima nije želeo da radi. Kako je Petrović bio velika zvezda, producenti su mu uglavnom izlazili u susret i kada bi on to tražio, izbacivali su određene njegove kolege iz ostvrenja u kojima je trebalo zajedno da igraju.

Baš takva situacija bila je u čuvenom "Boljem životu", kada zbog sukoba sa Čkaljom u toj seriji ulogu nije dobio naš pokojni glumac Božidar Stošić.

Božidara Stošića takođe pamtimo humorističnim rolama, a možda najbolje po serijama "Srećni ljudi" gde je glumio ulogu Srećka Šljivića, odnosno po "Porodičnom blagu" u kojem je tumačio Đorđa Stamenkovića Mačka.

Iako je Božidar bio jedan od omiljenih glumaca Siniše Pavića, ipak nije ostvario rolu u "Boljem životu", pošto Čkalja uopšte nije želeo da deli kadar sa njim.

"U "Boljem životu" me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želeo da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želeo da dođem na snimanje, a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka", otkrio je Stošić jednom prilikom.

Stošič je takođe ispričao zbog čega je došlo da sukoba sa jednim od najvećih imena domaćeg filma.

"Posvađali smo se na savetu Beogradskog dramskog pozorišta. On je meni bio vrlo drag, ali nesrećan čovek. Nije mogao da izađe na ulicu jer je bio vrlo popularan. Gledali su svi u njemu Čkalju s malih ekrana", rekao je svojevremeno Stošić.

Božidar Stošić je preminuo 2018. u 82. godini, a do poslednjeg dana krio je od svih da je teško bolestan.

"Mnogo mi je žao. On je bio kao glumac i kao čovek jedno vreme veoma prisutan u mom životu. Igrali smo godinama zajedno Filumenu Marturano. Nisam znala da je bolestan", rekla je nakon njegove smrti Seka Sablić.

Autor: Dubravka Bošković