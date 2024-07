Dobija JEZIVE pretnje: Devojka koja je učestvovala u PROBLEMATIČNOJ SCENI na otvaranju OI trpi nasilje - Zbog spornog performansa podnela TUŽBU!

Barbara Buč, koja je prošlog petka nastupila u delu ceremonije otvaranja Olimpijskih igara, izjavila je da prima pretnje.

Ona je prethodnih dana bila u centru pažnje zbog njenog učestovanju u karikaturi umentičke frske Leonarda Da Vinčija "Tajna večera".

Iako je prošlo nekoliko dana od ceremonije otvaranja i deluje kao da su se strasti stišale, Barbara je nedavno prijavila policiji da su joj pretili da će ubiti i silovati.

🇫🇷AN ABOMINATION🇫🇷 The opening ceremony of the Olympics mocked Jesus by recreating "The Last Supper' with drag queens, a gay Smurf, and a few children sprinkled in there just for fun. Clearly overt pagan, satanic symbolism. And they call us conspiracy theorists. pic.twitter.com/ZDHERLl9od

- Od ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u Parizu, umetnica, di-džej i aktivistkinja Barbara Butč bila je meta radikalno nasilne kampanje, koja uključuje uznemiravanja i klevete - rekla je njena advokatica Odri Mselati u zvaničnom saopštenju, prenosi Index.hr

Takođe, advokatica je dodala da su joj pretili srmtću, mučenjem i silovanjem, te da je na meti brojnih antisemitskih, homofobičnih i seksističkih uvreda.

The Paris Olympics have gone FULL BLOWN. SATANIC.



Going so far as to mock the Last Supper of Christ & have a celebration of worship to Baal/Moloch.



If this isn’t a sign of the times we are living in…



Spiritual warfare FULLY manifesting in the flesh.



This isn’t “satanic… pic.twitter.com/jodig46BcE