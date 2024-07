BRAK PUKAO KAO TIKVA! Evo gde je Ben Aflek bio za rođendan Dženifer Lopez (FOTO)

Glumica i pevačica Dženifer Lopez nedavno je proslavila 55 rođendan. Na raskošnom slavlju nije viđen njen suprug Ben Aflek, a danima se spekulisalo gde je bio i šta je radio glumac kad nije mogao barem da je udostoji prisustva na proslavi.

Ispostavilo se da je baš 24. jula na rođendan Lopezove on imao preča posla.

Ujed za srce

Kako piše Mirror, Aflek je baš tog dana dobro pazario svoju novu kuću vrednu 20, 4 miliona dolara što je po proceni mnogih bio okrutan udarac za Dženifer. Ovom kupovinom on je "ujeo za srce" svoju, još uvek zakonitu ženu, i jasno stavio do znanja da je njihov brak gotov.

