Dženifer Lopez progovorila o razvodu: Ne žalim ni jedne sekunde, to ne znači da me nije skoro uništilo, zamalo jeste

Podnela je zahtev za razvod pre više od mesec dana

Pevačica i glumica Dženifer Lopez progovorila je o razvodu s glumcem Benom Aflekom, nakon dve godine braka. Trenutno je, kaže, u eri života kad se fokusira na sebe.

Podnela je zahtev za razvod pre više od mesec dana i za "Interview" magazin rekla da joj je "ceo je**ni svet eksplodirao", što joj je u potpunosti promenilo perspektivu, jer sada veruje da je najbitnije da se oseća potpuno i bez partnera.

"Mislila sam da sam to naučila, ali nisam. Ovog leta, morala sam da kažem - Moram da odem i budem sama. Želim sebi da dokažem da to mogu. Činjenica da sam u vezi me ne definiše, ne mogu da tražim sreću u drugim ljudima, nego je moram pronaći u sebi," rekla je Lopez u intervjuu.



Dodaje da je trenutno ne zanima romantika i ne traži novog partnera, iako nije očekivala da će se brak sa Aflekom završiti.

"Nije ispalo kako sam mislila, ali ovo je tačno gde trenutno moram da budem, da bi postigla sve što želim," objasnila je i dodala da usprkos boli koju oseća zbog razvoda, ne žali zbog ponovne romanse s Aflekom, za kojeg se verila tokom 2021. godine.

"Ne žalim ni jedne sekunde. To ne znači da me nije skoro uništilo, zamalo jeste. Sad kad gledam situaciju s druge strane, mislim da se dogodilo upravo ono što je trebalo," objašnjava pevačica.

Osvrnula se i na lažne narative o tome kako se brak završio. Kaže da je svesna svega što se piše i govori o njoj, uz sva nagađanja kakva je osoba, ali davno je naučila da to nije istina.

"Znam da sam dobra osoba, dobra mama. Znam ko su mi prijateljii da oni znaju kakva sam, kao i moja porodica," rekla je Džej Lo.

Ranije ove godine, otkazala je i turneju. Sada objašnjava da je odluku donela jer je morala da bude sa decom i procesuira sve što se dogodilo, iako je bila "skrhana jer je izneverila obožavatelje".

"Drago mi je što sam uzela vremena za sebe, jer je to verovatno bio najteži period u mom životu, ali i najbolji, jer sam morala da radim na sebi," kazala je Lopez i najavila da se uskoro vraća na pozornicu.

