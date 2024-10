Objavljen snimak koji je zapalio mreže: Trenutak kada je Čarls gurnuo princezu Dajanu obišao planetu (VIDEO)

Brak princeze Dajane i kralja Čarlsa je bio daleko od bajke, a i sada godinama kasnije isplivavaju detalji koliko sadašnji kralj nije mogao da podnese svoju ženu.

Brak princeze Dajane i kralja Čarlsa bio je najpre priča o vezi devojke iz naroda i kraljičinog sina, a onda je romantična priča prerasla u sagu o izdaji, skandalima, lažima, da bi vremenom to postalo jedna od najvećih afera u istoriji britanske monarhije.

Kontroverzan snimak

Na jednom takvom snimku kralj Čarls (u to vreme princ od Velsa) naleteo je grubo na svoju suprugu na jednom javnom događaju. Odgurnuo je princezu Dajanu koju je to vidno uznemirilo i rastužilo.

Njeno lice nekoliko sekundi nakon što je to uradio dovoljno govori, a onda je nakon što ga je pogledala, nastavila da se smeje iako se činilo da joj nije do smeha.

"Ponizio ju je", "Uradio je to namerno", "Uvek je bio ljubomoran na nju", "Nije bio dobar muž, a ona je bila sjajna", "Bio je ljubomoran jer ga javnost nikada nije volela kao nju", "Nikada je nije bio dostojan", "Kralj Čarls je bio zloban prema princezi Dajani", mnogi komentarišu ovaj snimak ističući da britanski monarh nije mogao da sakrije zavist i netrpeljivost prema tadašnjoj supruzi.

Princeza Dajana je bila u braku sa Čarlsom od 1981. do 1996. godine u kom su dobili sinove Harija i Vilijama. Voljena princeza poginula je 1997. u Parizu u saobraćajnoj nesreći dok se kralj 2005. oženio Kamilom Parker, sadašnjom kraljicom.

Afere potresale brak

Lejdi Di je javno rekla da se Kamila umešala u njen brak, a deo te afere bio je telefonski razgovor Čarlsa i njegove tadašnje ljubavnice. Dvoru nije bilo nimalo simpatično kada je 1993. pušten u etar razgovor koji se smatra najvećim skandalom u britanskoj kraljevskoj porodici u modernoj istoriji.

Aferu je razotkrio radio amater koji je tvrdio da je slučajno naišao na razgovor njih dvoje dok je menjao kanale. Snimak koji traje šest minuta i transkript prodati su tabloidu "Esquire". Kada se dogodio bizaran razgovor i Kamila i Čarls bili su u braku. Sve se desilo 1989. a četiri godine kasnije javnost je saznala lascivne detalje.

Bivši telohranitelj Dajane Ken Vorf rekao je 2017. da je princeza uživala u sramoti svog muža, dok je razgovor bio na naslovnicama širom sveta. Dajaninu reakciju bivši policajac opisao je u svojoj knjizi "Guarding Diana: Protecting The Princess Around The World" isičući da je Lejdi Di bila šokirana, ali da joj je afera dala podsticaj da nastavi dalje.

Autor: Marija Radić