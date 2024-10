Influenserka i voditeljka emisije ''Dame sa hercom'' Nataša Kovačević, poznatija kao Njezvanova, izdala je svoju prvu knjigu.

Nataša je povodom izdavanja svoje prve knjige pod imenom ''Iza ogledala'' organizovala promociju na ''Beogradskom sajmu knjiga'', te je ispričala neke nepoznate detalje o knjizi, ali i kako je izgledao odlazak na njen prvi Sajam knjiga u Beogradu.

''Kad smo zasluživali dopamin nije bilo svega u izobilju, čini mi se da je čovek izgubio zahvalnost onda kad mu je sve postalo lako dostupno i sve obezbedio. Ne mogu da izbijem tu sliku sebe sa tih 16 godina kad sam došla na taj sajam knjiga, toga se sećam, moji drugari koji su išli sa mnom u filološku gimnaziju pisali su mi na Instagramu kad sam to pominjala. Meni je majka te godine dala pare da kuzpim čizme u Beogradu, a ja sam potpuno strmoglavo sjurila modu pod noge knjigama i ostala pri tome do dana današnjeg, jer nisam imala pare i za knjige i za čizme. Kupila sam ceo komplet Herman Hesea, tačno se sećam, u jednom belom povezu koji je formirao njegov lik kad se sklope sve knjige, kupila sam rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna, kupila sam Šekspira na engleskom sabrana dela, kupila sam nešto od Dučića što kad sam kasnije videla sam istetovirala'', ispričala je Nataša, pa dodala:

''Kad sam došla da postavim knjige na štand prekjuče, odnosno muž mi je postavljao, a ja sam ga bodrila da on to može i verovala da on to može, pa jeste, samo na jedan milisekund, kako se to kolokvijalno kaže, imala sam flešbek i to sam i napisala, rekla sam: ''Gledam i ne verujem, a zato što sam verovala - gledam''.

Nataša ne krije da se obratila i stručnjacima za marketing kada je njeno izdavanje prve knjige u pitanju, ali je pak odlučila da postušpi onako kako ona želi, jer joj se tako činilo najispravnije.

''Savetovali su me razni marketing stručnjaci, ljudi koji imaju više iskustva u prodaji, u celom ovom svemu u čemu sam se ja obrela srcem koje nije valuta za opstanak u ovom okruženju, da bi dobro bilo da mi neko bude na štandu, a da ja samo kao zvezda potpisujem knjige, a ja sam to kategorično odbila, zato što sam smatrala da vama koji ste verovali da mogu, pa zbog toga jesam tu, dugujem zagrljaj i dugujem da budem tu, jer ja sam ista ona devojčica sa sajma koja je te zime ostala bez svojih čizama'', prisetila se Nataša.

Nataša poznatija kao Njezvanova otkrila je u kratkim crtama o čemu se radi u njenoj knjizi, a spomenula je i svoje najbliže koji su već uveliko imali priliku da pročitaju ''Iza ogledala'', te je otkrila da je svako od njih imao drugačije viđenje poruke koje nosi ovaj njen književni prvenac.

'Snaga okruženja je je jača od snage i volje i to je ono što je naučno utemeljena tvrdnja i činjenica, to nije moj proizvoljni stav , ja sam o tome lepo pisala u knjizi, to se tiče konkretno onih moždanih talasa na koje sve utiče, a koji nama utiču na sve. Baš mi je bilo drago da čujem moje prijatelje da mi nisu pre ovoga rekli kako su doživeli moje štivo, nego da sam sad prvi put čula i svako od njih je opet doživeo na svoj način. Ono što sam napisala to je moć umetonosti, snaga istine i ipak ste se negde usaglasili da jeste centralna priča oko mentalnog zdravlja, ali ja sam nameru usmeravala u potpuno drugom pravcu, a to je da ja živim od toga što vi gledate u telefon, a ja sam od vas tražila da ostavite telefone, moja sudbina je teška, ali neizbežna, a ona je istina'', zaključila je Kovačevićeva.

