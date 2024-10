Teatar "Odeon" dobitnik je prvog priznanja kao ambiciozna kulturna ustanova koja se usudila da isproba nešto novo i obogati kulturni život prestonice.

"Beogradski pobednik" smatra se najprestižnijom nagradom i oličenjem neverovatnog uspeha teatra, a ova nagrada uručena je vlasniku i direktoru Pink Media Group Željku Mitroviću.

- Uradili smo veliku stvar, jer najteži posao koji je moguće raditi u Srbiji je proširiti pozorišne publike. Srbija je čudna zemlja, imamo više pozorišnih glumaca od pozprišne publike... I to je malo ''mission imposible''. Mi kao novi uspevamo da se probijamo do rekordnih gledanja... I evo, u subotu imamo novu premijeru, premijeru "Pogledaj dom svoj anđele". Trudio sam se da na stejdž dovedemo pre svega ljude, pa tek onda glumce, i mislim da je to formula za proširenje pozorišne ublike u Srbiji - rekao je Mitrović.

Nakon 20 godina u Beogradu se pojavilo novo inovativno pozorište, što je publika prepoznala. Odeon ima velike ambicije i za sve posetioce priprema bogat program i brojna iznenađenja.

- Lepo je kada neko primeti da se nešto lepo dešava. Ovo je prvo priznanje za "Odeon". Odeon je imao nekoliko ambicija, prva, i teška za realizaciju jeste proširenje pozorišne publike, to sam i malopre rekao... Srbija je čudna zemlja ima više glumaca nego pozorišne publike, a nama to polazi za rukom... Čini mi se, da do marta kada bude ulistan kompletan repertoar, čini mi se da ćemo proširiti brojeve kada je pozorišna publika u pitanju - kaže Mitrović, pa dodaje:

- Tako da, verujem da su sve moje ambicije koje sam definisao na početku ispunjene, a to je pre svega da na stejdžu imamo ljude, a onda glumce... Tako da shodno tome dolazi i do proširenja publike - dodao je Mitrović.

Govoreći o premijeri mjuzikla posvećenom Bori Đorđeviću "Pogledaj dom svoj anđele" Mitrović poziva sve da istu dođu dođu i pogledaju.

- Pozivam sve da dođu, inspirisan je pesmama Riblje Čorbe. U subotu je nova premijera, a nadam se da ćemo u martu imati 10 različitih prestava koje pripremamo za beogradsku srpsku i regionalnu publiku - kaže Mitrović.

Kako kaže, "Odeon" je doneo promenu kulturnog ambijenta.

- Do sada smo u pozorišnoj publici imali stalnu publiku a sada se sve menja. Dolaze neki novi ljudi koji ranije nisu bili konzumenti tog medija. Nama uspeva da u tom, ne samo programskom i tehničkom smislu animiramo i prilično iznenadimo gledaoce. Oni koji su navikli na holuvudske filmove, bogatu televizijsku produkciju, sada u ovom mediju vide i ovako nešto - kaže Mitrović.

Teatar "Odeon" spaja tradicionalno pozorište, modernu tehnologiju uz repertoar koji je privukao više od 10.000 gledalaca za samo nekoliko nedelja od otvaranja.

Autor: Dubravka Bošković