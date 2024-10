Prvo mesto zauzeo je glumac koji je pedesetih godina prošlog veka bio na vrhuncu slave, sledi ga glumac koji je ostao tiha patnja Barbre Strajsend. Bred Pit se za mesto niže plasirao od Džordža Klunija.

Magazin Harper's Bazaar objavio je svoju listu 50 najatraktivnijih muškaraca svih vremena.

Od ikona starih Holivuda do savremenih zavodnika, atraktivnost je zajednička karakteristika nekih od najpoznatijih muških slavnih ličnosti koje su ikada osvetlile naše ekrane. Ali, kako tačno definišemo seksipil? Kako se ispostavlja, to ima mnogo manje veze sa spoljašnjim izgledom, jakim vilicama i mišićima (iako ti faktori sigurno pomažu). Umesto toga, sve se svodi na to kako se ponašaju - njihova samouverenost, veštine i njihov šarm.

Od Džejmsa Dina do Majkla B. Džordana, sledećih 50 muškaraca imaju dovoljno kvaliteta da očaraju celu planetu.

Pet vodećih pozicija zauzimaju slavni glumci iz nekih prošlih vremena koje niko nije zasenio ni na polju fizičkog izgleda. Odabrani su i miljenici novih generacija dok je svoje mesto i to 25. zauzeo jedan član britanske kraljevske porodice.



Prvo mesto zauzeo je glumac koji je pedesetih godina prošlog veka bio na vrhuncu slave, sledi ga glumac koji je ostao tiha patnja Barbre Strajsend. Bred Pit se za mesto niže plasirao od Džordža Klunija (i na ovom spisku prate jedan drugog), a jedan od zavađene braće - princ Vilijam ili princ Hari, može da se pohvali odličnom pozicijom, i to nije iznenađujuće.



Ovog princa je People 2020. proglasio za najzgodnijeg člana britanske monarhije, a 2019. za najzgodnijeg poznatog tatu. Lista je dugačka pa se pitamo ima li na njoj nekog poznatog Srbina. Pogledajte:

Džejms Din

Marlon Brando

Keri Grant

Rok Hadson

Pol Njuman

Elvis Prisli

Stiv Mekvin

Robert Redford

Klint Istvud

Ričard Gir

Denzel Vošington

Kurt Kobejn

Džordž Kluni

Bred Pit

Leonardo Dikaprio

Riki Martin

Hit Ledžer

Džared Leto

Farel Vilijams

Džastin Timberlejk

Leni Kravic

Rajan Felipe

Idris Elba

Džejk Džilenhol

Princ Hari

Džon Stamos

Tajson Bekford

Orlando Blum

Rajan Golsing

Džon Legend

Rajan Rejnolds

Bredli Kuper

Čening Tejtum

Metju Mekonahi

Drejk

Džon Čo

Džon Ham

Majkl B. Džordan

Dejvid Bekam

Rami Malek

Donald Glover

Džo Manganijelo

A$AP Roki

Aleksander Skarsgard

Dev Patel

Henri Kavil

Kris Hemsvort

Zejn Malik

Maheršala Ali

Keri Fukunaga.

Autor: Dubravka Bošković