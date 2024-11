Oglasio se vozač princeze Dajane, godinama ga jedno proganja: Verujem da bi bila živa da sam...

Bili su prijatelji, ali onda mu je jedan čovek uništio snove i udaljio ga od kraljevske porodice...

Posle više od 27 od smrti voljene princeze Dajane, oglasio se njen vozač Stiv Dejvis. Godinama je bio njen vozač ali i blizak prijatelj. Međutim, u kobnoj noći kada je Lejdi Di poginula, on je nije vozio.

BBC novinar Martin Bašir bio je taj koji je okončao karijeru ličnog vozača princeze Dajane, Stiva Dejvisa. I trebalo je da prođe četvrt veka pre nego što je saznao istinu - sasvim slučajno, gledajući seriju "Kruna". Stiv je bio je isključen iz najužeg kruga Kensingtonske palate krajem 1995. godine. Bez najave.

"Desilo se preko noći. Od vozača koji je vozio princezu gde god da je išla, bio sam potpuno udaljen od nje. Posle božićnih praznika rečeno mi je da ona ne želi da se približavam automobilu. Nisam smeo ni da ga perem ni da ga usisavam. I dalje sam bio na njenom platnom spisku, ali sve što sam mogao da radim bilo je da sedim u garaži po deset sati dnevno, koliko je trajala moja smena, bez ikakvog posla, a zatim da idem kući. Bio sam slomljen, ponižen. Ona me ignorisala", rekao je Stiv.

Stiv je dobio otkaz u martu 1996. godine. Tada još nije znao, ali bio je kolateralna šteta Baširove koruptivne zavere kojom je princezu naveo da da najteži intervju u istoriji kraljevske porodice - njeno pojavljivanje u emisiji "Panorama" u novembru 1995. U tajnom sastanku sa princezom i njenim bratom, grofom Spenserom, u septembru te godine, Bašir je tvrdio da su Dajanini prijatelji i najbliži saradnici deo zavere protiv nje. Konkretno, novinar je imenovao Stiva kao špijuna za medije i upozorio princezu da je njen automobil praćen i ozvučen.

"Posledica po mene bila je ta da sam bio primoran da napustim posao za koji sam želeo da bude moj život. Rad za kraljevsku porodicu podrazumeva poverenje i lojalnost, pokazivanje diskrecije, osećaja dužnosti. Vaša reputacija, vaše ime, sve tu stičete. Martin Bašir me je lišio mog dobrog imena iznevši te optužbe Dajani. Nisam osoba koja troši vreme i energiju na gnev ili ogorčenje, ali ona je umrla verujući da sam je izdao, i to je nešto što nikada neću zaboraviti ili oprostiti", ispričao je Stiv Dejvis za "Dejli Mejl".

Kako je dalje rekao, žao mu je što nije ostao vozač u kraljevskoj porodici jer bi mogao da pruži podršku prinčevima, Dajaninim sinovima, tokom svih ovih godina:

"Kada danas gledam kralja, pomislim: 'Mogao sam da budem njegov vozač.' Ili bih mogao da vozim Vilijama, Kejt i njihovu porodicu. Zamislite da sam vozio Vilijama još dok je bio dečak koji ide u školu. Sada, kada je princ od Velsa, mogao bih mogao da budem uz njega".

Kako je sam priznao da bi primio i metak za Dajanu, ne može da odagna misli - da li bi njegovo prisustvo uz princezu u Parizu sačuvalo njen život te kobne noći?

"Verujem da bi Dajana danas bila živa da sam je ja vozio u Pariz. Nikada ne bih dozvolio da se stvari odvijaju tako kako su se odvijale te noći. Uvek sam preduzimao dodatne mere opreza kada je bila u pitanju njena sigurnost. Vozio sam je u različitim situacijama i uvek sam pazio na svaku sitnicu", rekao je uznemireno, pa dodao da bi "uvek insistirao na sigurnosnom pojasu" i pažljivo proverio sve uslove pre nego što krenu.

"Vozio sam je godinama i poznavao sam svaki njen korak, njene navike i način na koji je reagovala. Znao sam koliko joj je važna diskrecija, ali i sigurnost. Siguran sam da bih to sve drugačije organizovao", istakao je.

Sada ima 56 godina i živi mirno, daleko od svetlosti reflektora, u malom gradu na jugu Engleske.

"Samo želim da ljudi znaju istinu. Nadam se da će jednog dana sve izaći na videlo i da će ljudi znati koliko su grešili kada su poverovali u laži koje su o meni rečene. Dajana me je doživljavala kao nekoga ko je izdao njeno poverenje. Nikada nije dobila priliku da sazna istinu. I to me proganja svakog dana", ispričao je na kraju i priznao da je do sada dva puta obišao tunel u Parizu u kom je nastradala princeza Dajana.

Novinar Martin Bašir izvinio se prinčevima

Novinar Martin Bašir koji je na prevaru nagovorio princezu Dajanu na eksplozivni intervju se izvinio prinčevima Vilijamu i Hariju. Iako se izvinio, rekao je i da je nerazumno povezivanje njegovih postupaka sa Dajaninom smrću.

"Nikada nisam hteo da naudim Dajani ni na koji način i ne verujem da jesam", dodao je Bašir.

Međutim, Vilijam je rekao da su Baširovi postupci i intervju dali "veliki doprinos" raspadu odnosa njegovih roditelja i "značajno pridodali" njenom strahu, paranoji i izolaciji poslednjih godina života.

Autor: Dubravka Bošković