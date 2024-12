Izvor: Kurir, Foto: Printscreen YouTube/Jay Z, Tanjug AP/Joel C Ryan | |

Prvo oglašavanje Džej Zija nakon optužbe za silovanje 13-godišnje devojčice: Tvrdi da je on žrtva

Reper, koji ima 55 godina, insistira na tome da je u ovom slučaju žrtva "pokušaja ucene" i izrazio je zabrinutost za ono što će njegovo troje dece s Bijonse morati da "pretrpe" zbog ovih optužbi.

Reper Džej Zi, koji je optužen da je seksualno napao devojčicu od 13 godina, dao je žestok odgovor. Kako se navodi u građanskoj tužbi, to se dogodilo 2000. godine, na žurci na kojoj je bio prisutan i Šon Kombs, poznatiji kao Paf Dedi ili Didi.

Posebno je naveo da je zabrinut da će njegova dvanaestogodišnja ćerka Blu Ajvi morati da odgovara na pitanja svojih vršnjaka u vezi s ovom bombastičnom tužbom. Par takođe ima blizance, Rumi i Sira, koji imaju sedam godina.

- Jedina bol koji osećam je zbog moje porodice. Moja supruga i ja ćemo morati da sednemo s našom decom, od kojih jedno ima godine kada će njeni prijatelji sigurno videti medijske naslove i postaviti pitanja o prirodi ovih tvrdnji, i da im objasnimo okrutnost i pohlepu ljudi - rekao je Džej Zi u izjavi za Dailymail.

Takođe, on je izjavio da žali zbog "još jednog gubitka nevinosti“ i naglasio da "deca ne bi trebalo da trpe ovako nešto u tako mladim godinama."

- Nije fer pokušavati razumeti neobjašnjive nivoe zlobe koji su usmereni na uništavanje porodica i ljudskog duha - dodao je.

Devojka koja je optužila repera za silovanje, identifikovana je u javnosti kao Džejn Do. Ona tvrdi da ju je napao nakon dodele nagrada 7. septembra 2000. godine u Radio Siti mjuzik holu u Njujorku.

Tužba je prvobitno podneta u Južnom okrugu Njujorka u oktobru protiv Kombsa, dok je u nedelju ponovo podnešena, ali protiv Džej Zija.

Reper je dao zvaničnu izjavu za medije u kojoj je negirao sve optužbe devojke.

- Moj advokat je dobio pokušaj ucene, nazvan pismo zahteva, od 'advokata' po imenu Toni Bazbi. On je izračunao da će priroda ovih optužbi i javna pažnja navesti mene da se nagodim. Ne, gospodine, to je imalo suprotan efekat! Nateralo me je da vas razotkrijem kao prevaranta u VEOMA javnom formatu. Dakle, ne, neću vam dati NIJEDAN CENT!

Ove optužbe su toliko gnusne prirode da vas molim da podnesete krivičnu prijavu, a ne građansku! Ko god bi počinio takav zločin nad maloletnikom, trebalo bi da bude zatvoren, zar ne? Te navodne žrtve zaslužile bi pravu pravdu da je to slučaj. Taj advokat, za koga sam malo istraživao, izgleda ima obrazac ovakvih predstava! - naveo je reper u saopštenju.

Dalje, u nastavku saopštenja reper se osvrnuo na advokata Bazbija, te se dotakao i prijatelj Paf Dedija.

- Nemam pojma kako ste postali tako užasna osoba, gospodine Bazbi, ali obećavam vam da sam mnogo puta video ljude poput vas. Vi tvrdite da ste marinac?! Marinci su poznati po svojoj hrabrosti, vi nemate ni čast ni dostojanstvo. Moje srce i podrška idu pravim žrtvama u svetu, koje moraju da gledaju kako se njihova životna priča oblači u kostim radi profita od strane ovakvih ljudi u jeftinim odelima - navodi se u saopštenju.

Džej Zi je u izjavi rekao da je Bazbi "napravio ogromnu grešku u proceni“ stavljajući sve poznate ličnosti u isti koš, pozivajući se na svoje skromno poreklo iz Njujorka.

- Nisam iz vašeg sveta. Ja sam mladić koji je izašao iz projekata Bruklina. Mi ne igramo ove vrste igara. Imamo vrlo stroga pravila i čast. Mi štitimo decu, vi izgleda iskorišćavate ljude za ličnu korist - navodi se u izjavi na njegovom Instagram nalogu i dodaje:

- Samo vaša mreža teoretičara zavere i lažnih proroka će poverovati u ove idiotske tvrdnje koje ste izneli protiv mene, koje bi, da nisu povezane s ozbiljnošću povrede dece, bile smešne. Radujem se što ću vam pokazati koliko sam drugačiji.

Autor: Dubravka Bošković