U SUSRET JOŠ BOLJOJ GODINI! Željko Mitrović se OGLASIO IZ LONDONA, odlučio da ne menja taktiku koja mu donosi uspeh! (VIDEO)

Malo magije, pred novi početak 2025.

Željko Mitrović, osnivač i vlasnik Pink Media Group, i ove godine tradicionalno sa svojom porodicom uživa u lepoti Londona koji nosi poseban pretprazniički duh.

Ovog puta, na neobičan način - koji svakako je deo Željkovog šarma, prepevao je hit prazničnu pesmu Maraje Keri - "All i want for Christmas is you" i prezentovao na ulicama Londona.

"Svake godine u ovo doba u Londonu, ja godinu započnem sa nekom od Christmas pesama. Prošle godine mi je ova donela mnogo različitih uspeha, pa ću je svakako ponoviti još jednom." - rekao je Mitrović.

Za još jednu godinu koja će doneti doneti uspeh i blagostanje - Mitrovićev potez je pokazatelj da pretpraznični duh i stav prema životu ne može da ostane neprimećen.

VIDEO MOŽETE POGLEDATI OVDE

Autor: S.Paunović