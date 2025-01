Drejk u centru novog skandala: Javno ga optužili da je pedofil, ceo svet bruji o ovim rečima

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Jae C. Hong | |

Kanadski reper (38) tužio je Universal Music Group zbog širenja "lažne i zlonamerne priče" da je pedofil.

Drejk je podneo tužbu za klevetu zbog pesme rivala Kendrika Lamara "Not Like Us".

Kanadski reper (38) tužio je Universal Music Group zbog širenja "lažne i zlonamerne priče" da je pedofil, objavio je TMZ u sredu. Drejk kaže u sudskim dokumentima da je UMG znao da će Lamarova pesma uključivati tekstove i slike u muzičkom spotu koji ga naziva pedofilom.

On optužuje UMG da je dozvolio "zapaljive i šokantne optužbe" jer je pesma bila "rudnik zlata" za kompaniju. Reper tvrdi da je UMG učinio sve da promoviše pesmu jer su znali da će to obezvrediti Drejkovu muziku i dati im moć u budućim pregovorima o ugovoru.

Prema tužbi, UMG je platio trećoj strani da koristi botove da poveća strimove pesme za najmanje 30 miliona. Kompanija je takođe navodno učestvovala u šemi 'plati za igru' sa najmanje jednim radio promoterom i dodelila numeru kao 'top top liste' na osnovu lažnih podataka.

Autor: Dubravka Bošković