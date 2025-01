Očajnički je želela da bude 'druga Dajana', ali nije joj to u krvi: Megan Markl urnisali kao nikad do sad, iznete ozbiljne prozivke

Pre pet godina Hari i Megan napustili su kraljevske dužnosti, no većinu obećanja koja su od tada dali nisu se ostvarila.

Ovih dana obeleženo je pet godina otkad je objavljena vest o povlačenju princa Harija i Megan Markl s kraljevskih dužnosti. Posledice tog čina osećaju se i danas, uništenim međuljudskim odnosima, nedostatkom poverenja i razočaranjem ostalih članova britanske kraljevske porodice, pogotovo kralja Čarlsa III i princa Vilijama.

Na taj događaj osvrnuo se i časopis "Vanity Fair", pozivajući se na izvore bliske paru koji tvrdi da oni ne znaju šta znači promeniti svet.

"Dajana je hodala kroz minsko polje. Megan ne može ni da izgovori reč dr*lja", poručio je izvor, koji je radio za Harija i Megan u brojnim medijskim projektima, među kojima je i Meganin podkast "Archetypes".

Par je hteo sebe da prikaže kao ljude koji žele da menjaju svet, no za ovih pet godina nisu uspeli da ispune taj ideal, pogotovo Megan.

"Mislim da je ceo svet čekao da ona postane ta osoba, ali ona nikada nije napravila taj korak", reči su izvora, dodajući kako bi Megan često sugerisala provokativne teme za "Archetypes", a onda bi odustala od njih pre snimanja. Primer naveden za ovu tvrdnju jeste epizoda "Sl*t", čija je tema na kraju potpuno promenjena te preimenovana u "Human, Being".

"Vanity Fair" se dotakao i optužbi desetak bivših radnika koji su napustili svoje pozicije zbog Meganinog mobinga. Citirajući više osoba, Megan bi se često iz tople i srdačne osobe pretvorila u hladnu i suzdržanu, pogotovo ako nešto ne bi išlo kako je ona zamislila.

Drugi izvor za "The Times", pak, demantuje članak "Vanity Faira", nazivajući ga uznemirujućim, a treći poentira kako je to sve bilo u trenucima kada je Megan morala da odloži emitovanje svog kulinarskog šoua "With Love, Meghan", a Hari morao da otputuje u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog sudskog procesa.

"Stvari trenutno nisu lake za njih. Vanity Fair je uspeo lošu situaciju da učini još gorom", tvrdi izvor za "The Daily Beast".

I dok se izvlače reči glumice Šeron Stoun, kojima pohvaljuje par, kao svoje komšije, jedan stanovnik Montesita, gde par ima vilu od 29 miliona dolara, opisao je Harija i Megan kao najprivilegovanije i najneiskrenije ljude na planeti, dodajući kako su samo uznemirili tamošnje stanovništvo.

Par se nedavno spominjao i zbog glasina o razvodu, no 43-godišnja bivša glumica i 40-godišnji mlađi sin kralja Čarlsa i dalje izgledaju kao par koje loše stvari ne dotiču toliko.

Autor: Jovana Nerić