UMRO DENIS NAPAST: Omiljeni dečiji glumac izgubio borbu sa rakom

Džej Nort, koji je igrao dobronamernog, ali problematičnog protagonistu Denisa u popularnoj CBS sitkom seriji "Dennis the Menace" ("Denis Napast") od 1959. do 1963. godine, preminuo je u nedelju u svom domu u Lejk Batleru na Floridi. Imao je 73 godine.

Njegovu smrt potvrdila je Lori Džejkobson, prijateljica gospodina Norta više od 30 godina. Uzrok smrti bio je kolorektalni rak, kako je rekla, prenosi NewYork Times.

Gospodin Nort je igrao nestašnog, plavokosog Denisa Mičela, koji je lutao svojim komšilukom, obično obučen u prugastu košulju i kombinezon, zajedno sa svojim prijateljima, često nervirajući svog komšiju, penzionisanog Džordža Vilsona, kojeg je igrao Džozef Kerns. Herbert Anderson je igrao Denisovog oca, a Glorija Henri njegovu majku.

Serija, koja je adaptirana iz stripova Henka Kečama, prikazivala je idiličnu viziju predgrađa Amerike, dok su pedesete ustupale mesto turbulentnim šestdesetim.

Ali stvari nisu bile lake za gospodina Norta iza kamere. Mnoge godine nakon što se serija "Dennis the Menace" završila, gospodin North je izjavio da je njegov glumački uspeh došao po cenu srećnog detinjstva.

On je 1993. godine rekao je za The Los Angeles Daily News da su mu tetka i ujak bili staratelji na setu, jer je njegova samohrana majka radila puno radno vreme. Ispričao je da su ga tetka i ujak, koji su preminuli do vremena intervjua 1993. godine, zlostavljali fizički i emotivno.

"Ako bi mi trebalo više od jednog ili dva pokušaja, pretili bi mi, a zatim bih bio udaren", rekao je.

Gospodin Nort je rekao da mu je smrt Rastija Hamera, koji je bio dečja zvezda u emisiji "The Danny Thomas Show" (takođe poznat kao "Make Room for Daddy") pedesetih i šestdesetih godina, pomogla da ponovo preispita svoj život.

"Napokon započinjem novi život i sahranjujem Dennsa Mičela. Vrlo mi je potrebno da ponovo budem Džej Nort", rekao je gospodin Nort u intervjuu za Daily News.

Džej Vejverli Nort Juniorrođen je 3. avgusta 1951. godine u Los Anđelesu, gde je i odrastao.

Počeo je da se bavi glumom sa oko 5 godina, nakon što je molio svoju majku da mu pomogne da se pojavi u emisiji "The Engineer Bill Show", popularnoj dečjoj emisiji 1950-ih, poznatoj i kao Cartoon Express.

"Deca su bila korišćena kao učestvujuća publika na sceni, i zamolio sam je da mi pomogne da se pojavim u toj emisiji", rekao je gospodin Nort za The New York Times 1993. godine.

Pojavio se u nekoliko epizoda emisije, a takođe je počeo da promoviše proizvode, uključujući Post žitarice.

Nakon što je serija "Dennis the Menace" završila, gospodin Nort je nastupao u televizijskim emisijama "Wagon Train", "The Man from U.N.C.L.E.", "The Lucy Show", "My Three Sons i Jericho".

Imao je glavnu ulogu u igranom filmu "Maya" (1966), koji prati dvoje tinejdžera na avanturi kroz Indiju, jahanjem na slonu. Takođe je glumio u kratkotrajnoj televizijskoj seriji zasnovanoj na filmu, koja je nosila isti naziv – Maya.

Gospodin Nort je radio i na snimanju glasova. Bio je glas princa Turhana u ostvarenju "The Banana Splits Adventure Hour" i tinejdžera Bem-Bema Kamenka u "The Pebbles and Bamm-Bamm Show". Međutim, njegova glumačka karijera je izbledela.

Gospodin Nort je rekao da je često bio tipiziran i da je bilo izazovno ponovo se etablirati nakon serije "Dennis the Menace". Pridružio se američkoj mornarici 1977. godine i bio je častno otpušten 1979. godine.

Preselio se u Lejk Batler, gde je radio kao službenik u Floridskom odeljenju za korekciju. Godine 1993. oženio je Sindi Hakni, svoju treću suprugu.

Iako je gospodin Nort rekao da je prihvatio ulogu koja je definisala njegovu karijeru, jedan nastup je možda bio posebno katarzičan.

U epizodi iz 1987. godine HBO satire Not Necessarily the News, igrao je besnu, nasilnu verziju sebe opsednutu osvetom prema holivudskim izvršiteljima koji su ga ignorisali, sve dok je nosio Denisove prepoznatljive kombinezone i prugastu košulju.

Autor: Snežana Milovanov