ŽELJKO MITROVIĆ IZBACIO NOVI HIT! Uz to dao je i VAŽNO upozorenje!

Kretanje je važno!

Planetarno popularni pop-rok bend Maroon 5 je 2010. godine izbacio pesmu "Moves like Jagger" koju je uradio u kolaboraciji sa Kristinom Agilerom, a ta hit numera se našla na njihovom albumu pod nazivom "Hands all over". Prošla je decenija i po, a aktuelnost pesme nije izbledela. Naprotiv. Sa tim bi se složio i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović - koji je obradio hit benda Maroon 5, a pride dao i važno upozorenje.

"Ne samo što se bolje krećem od Jagger-a,već sam i bolje obradio ovu meni posebno dragu pesmu! P.S. Važno upozorenje!!! “ Ako vozite ove sportsko-trkačke skejtove, koji postižu brzine i do 100 km/h, ni slučajno to ne radite bez kacige i zaštitne opreme, ovo što ja nosim oko glave nije platno, već posebna vrsta KEVLAR-a, umesto kacige!" - napisao je Mitrović.

Mitrović je poznati ljubitelj kvalitetnog gitarskog zvuka, a važi i za najboljeg basistu na ovim prostorima. Pored svih obaveza, uživa u čarima muzike i skejta i time dokazuje da pored svog uspeha nije izgubio svoju suštinu.

Uživaćemo u novoj Mitrovićevoj obradi benda Maroon 5 "Moves like Jagger", pratićemo uputstva za vožnju skejtborda i čekati nove avanture čoveka koji izgleda može da postigne baš sve.

Autor: S.Paunović